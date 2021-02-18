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2華裔遭槍殺周年 兇嫌恐面臨最高無假釋終身監禁

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
槍殺汴華一與熊偉忠的兇嫌湯馬斯(Alvin Thomas)。(本報檔案照)
槍殺汴華一與熊偉忠的兇嫌湯馬斯(Alvin Thomas)。(本報檔案照)

華裔汴華一、熊偉忠去年2月9日於華埠遭殘忍槍殺，警方隨後逮捕了20歲兇嫌湯馬斯(Alvin T. Thomas)，在該慘案屆滿一年之際，庫克郡伊利諾州助理檢察官英格布瑞特森(Craig Engebretson)日前於華埠雲端追悼會中表示，背負兩項謀殺控罪的湯馬斯在全案審理結束前，都將關押監獄不准保釋，目前該案正在收集與檢測所有證據，一旦罪成，兇嫌將面臨最高無假釋的終身監禁。

由華埠治安基金會與華埠更好團結聯盟聯合推出的「芝加哥華人雲端周年悼念會」，包括11區與25區區長唐信及盧漢士，華裔州眾議員馬靜儀、九分局警官沃爾塔(John Verta)、華埠治安基金會會長黃暉與副會長劉紅、華埠更好團結聯盟創辦人陳增華與執行主任陳本恩等均出席。

根據警方紀錄，這起恐怖謀殺案兇嫌湯瑪斯，於案發當天清晨2時15分左右，在華埠南威爾斯街2000號附近的公寓停車場，企圖搶劫兩男一女，其中女性受害者交出財物沒有受傷，但兩名男性汴華一、熊偉忠反抗而遭槍殺。

兩名受害男性均當場死亡，搶匪逃逸約15分鐘後，由多名到場警察於亞珠街2100號附近逮捕到案。

負責監督該案的英格布瑞特森表示，槍手被控兩項殺人罪，目前不准保釋關押監獄，全案目前在「收集證據階段」(discovery stage)，他說，由於案件仍在等候審理，無法告知詳情。

不過，他表示，檢方非常重視這個案子，只要證據收集後進行檢測，就可進入「辯護階段」(defense stage)，屆時嫌犯可選擇「直接認罪」或「無罪辯論」，兇嫌可在該階段對檢方的證據提出反駁或抗辯，此階段也可由嫌犯選擇要交由「法官判決」或「陪審團判決」。

一旦罪成，兩項謀殺罪可處最高無假釋的終身監禁，他也提到，由於檢方重視該案，因此疫情並未對拖延進度，但他也坦白表示，無法估計整個案件會何時會有最終審判，「我們盡力盡快的在處理該案件」。

華埠 檢測 雲端

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