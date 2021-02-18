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伊州1月槍證申請又現高峰 恐導致犯罪、自殺增加

記者陳曼玲/綜合報導
坊間槍店生意暢旺。(特派員黃惠玲/攝影)
坊間槍店生意暢旺。(特派員黃惠玲/攝影)

去年的新冠疫情、明尼蘇達州「佛洛伊德」事件引發打砸搶暴動，加上今年美國總統大選後導致國會遭包圍等亂象，使得伊利諾州民眾買槍申請件數暴增，根據統計，1月份該州收到多達5萬6460份槍證申請，位居伊州史上第四高；對此，槍支政策專家提醒，大家不要因恐懼而買槍，否則可能造成更多犯罪與自殺率。

根據伊州州警記錄，去年3月新冠疫情居家避疫開始，伊州申請槍證件數達6萬4028件，寫下新歷史；去年7月因明州警察對佛洛伊德壓頸致死，於芝加哥至少引發兩場大型打砸搶事件後，申請數又再創新高到6萬5222件，今年1月國會暴動事件後，再次掀起槍證申請高峰，累計件數5萬6460份。

2015年11月底芝加哥警察值勤時槍殺非裔青少年麥唐納德(Laquan McDonald)影片公布，加上當年12月加州San Bernardino的14人死槍擊案，推升了全美槍支銷售，伊州當時申請槍證人數也達到6萬35件，為該州史上槍證申請高峰第三名。

槍支政策專家瓊斯(Mark Jones)說，這些購買行為是出自恐懼，但他警告，槍支最終可能落到不該持槍的人手中，反而造成犯罪增加。

另外，擁槍率高也可能會提高自殺率，約翰斯霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)槍支暴力防範中心副主任克里發西(Cassandra Crifasi)表示，家中有槍者的自殺率，比無槍者高出三倍。

在芝加哥西北邊的Marengo市的槍商Dominic DeBock說，疫情一開始庫存的3500把槍早已賣完，至今仍缺貨，New Lenox市的槍商Jeff Regnier說，疫情期出售的槍支數比疫情前高出10倍。

槍支 疫情 伊州

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