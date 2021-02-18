伊州不調所得稅 但取消多項公司稅漏洞

伊利諾州州長普立茲克17日發表州情諮文並提出新年度預算 案，其中有關稅收政策方面，一般民眾的所得稅率不變，但對企業稅收漏洞提出了多項方案，預計可為財庫揖注9億3200萬的額外收入。

這些新的企業稅收政策，包括「取消企業特許營業稅(franchise tax)」、「取消收到獎勵措施、創造建築就業機會的企業額外稅收抵免」、「設定零售商 年度損失上限」、「降低捐贈私立學校獎學金的抵稅額」、「取消對製造商的銷售稅豁免」等。

普立茲克表示，新年度的預算支出總額為420億，其中包括七億的州府機構開銷削減，在此同時，州府將提高8%的兒童與家庭服務經費，來增聘更多雇員，同時保持K-12年級的教育基金。

他說，州府他原本想藉著推動「漸進式所得稅」來開闢財源，但卻在公司企業帶頭的反對下未通過全民公投，該州的財政赤字高達26億，仍然迫切需要彌補。

這四大項營業稅收政策中，以「限制零售商每年虧損上限10萬元」將獲得最多的額外收入，此外，取消包括生化汽油(biofuels)的銷售稅豁免，也會為州府進帳不少。

除了稅制變化外，普立茲克計畫將香菸稅的5億6500萬收入，轉到州府一般基金帳戶，以作為日常開銷之用。

從去年11月開始，普立茲克就多次要求共和黨 議員提出平衡預算的計畫，但共和黨議員則要求州長列出裁減開銷與人員的名單，普立茲克政府上周終於表示，州長的提案將使該州的日常營運總支出保持不變。