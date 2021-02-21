西郊Aurora市長一行中國農歷牛年大年初一親臨太古廣場為香港超市美食廣場商鋪剪彩
芝加哥西郊 Aurora 市長 Richard Irvin 率Aurora市商會主席 Karina Garia等人一行于牛年大年初一親臨太古廣場，與大家一起慶祝中國農歷新年，并分別為PARK TO SHOP香港超市美食廣場10多家商鋪開業剪彩，祝福華人朋友新春愉快，祝願太古廣場商家生意興隆。當天的太古廣場旗艦店，香港超市大紅燈籠高高掛，美食廣場內鑼鼓喧天，梁伯昌師傅率精武瑞獅團在剪彩儀式上恭祝每個商家生意興隆，萬事如意！現場處處充滿喜慶氣氛！
市長 Richard致詞宣讀市政府慶祝中國新年賀信時，宣布2月12日為奧羅拉市的農曆新年日，他感謝華人社區對繁榮該市的經濟文化所作的貢獻。市長并表示，今年是農曆牛年，牛代表著財富、繁榮、勤勞與堅韌，他呼吁 Aurora 市民同華人朋友們一起慶祝中國新年。當天市長一行為香港超市美食廣場的每一商家剪彩，并贈送開業紀念牌，場面熱鬧！
當天太古廣場開發商、聯豐集團董事長倪舉凌對 Richard 市長一行的到來表示熱烈歡迎和衷心的感謝！倪舉凌董事長表示，大年初一是吉祥喜慶的好日子，他感謝 Richard市長為香港超市美食廣場剪彩，還送來了新春祝福！香港超市太古旗艦店總經理 Dan 也在致辭時感謝 Richard 市長一行的到來，Dan并祝福大家新春快樂，牛年吉祥如意。
目前止，太古廣場香港超市內美食廣場已全面開業，主要提供亞洲美食，包括川菜、粵港式美食/燒臘、江浙菜、台灣小吃，時尚奶茶，特色面包/甜品，還有美發店等，歡迎大家光臨惠顧！
Richard市长當天還在倪舉凌/倪玲玲夫婦的引領下在太古广场內的白玉佛法禪修中心，接受堪欽策旺嘉措仁波切大師象徽如意吉祥的哈達，并点亮光明灯，祈愿平安吉祥。
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