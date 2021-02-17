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說好的暖冬呢？老天爺「變臉」成酷寒 芝降雪80年來新高

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥已經連續10多天積雪超過10吋，且最高溫都不到華氏25度。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥已經連續10多天積雪超過10吋，且最高溫都不到華氏25度。(特派員黃惠玲╱攝影)

在今年1月24日以前，芝加哥的冬天格外溫暖，不僅降雪不多，而且氣溫高於同期平均，正以為要迎接「暖冬」同時，老天爺卻驟然變臉，從25日開始至今，芝城連續16天積雪10吋，到情人節的2月14日當天，不僅低溫打破紀錄，降雪也寫下80年來新高。

伊利諾州氣候學家福特(Trent Ford)說，理論上冬季為12月、1月及2月，而最近大雪不斷，「我跟大家一樣特別期待春天降臨」，他說，科學家一般使用累計的「冬季嚴重指數」(winter season severity index)，來衡量每個冬天氣候，該指數包括計算寒冷天數與強度持續時間、降雪的頻率與數量、積雪量的持續時間等。

福特說，根據上述指數顯示，1月24日及之前，芝加哥今年的冬天氣溫高於正常水平，且降雪稀少，可說是「創紀錄的暖冬」；然而隨著25日的入冬後第一波暴風雪進入中西部，情況發生了巨大變化，尤其是伊利諾州北部地區尤其明顯，在過去17天中，該區至少13天都在下雪。

國家氣象局氣象學家弗里德萊因(Matt Friedlein)說，芝加哥已經連續16天出現積雪10吋以上的氣候，他說，「這種情況還會持續一段時間」。

到19日前，芝加哥可望擠下1967年保持的「史上第五名連續積雪超過10吋天數紀錄」，最終並有希望取代2001年連續31天積雪超過10吋的史上第三名位置。

資深氣象學家、AccuWeather的首席氣象遠程預報員帕斯特洛克(Paul Pastelok)說，芝加哥今年冬季的嚴寒與大雪，不僅是受到來自西北部與加拿大的風暴襲擊，而且還受到來自南部的風暴夾擊。

他表示，寒冷氣溫一直籠罩著芝加哥地區，2月的前半部的平均溫度足足比往年同期低了13度，不過，他也提到，預計從下周起，芝城氣候將逐漸回溫，最終今年2月的平均溫度，應該只會比往年低8到10度。

芝加哥過去20年來最冷2月的紀錄保持，是出現在2015年，當年平均溫度只有14.6度，比平常的27.7度，低了13.1度，他說，儘管下周氣溫將回暖，但今年2月的低溫，應可列入20年來的第三冷。

芝加哥 降雪 指數

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