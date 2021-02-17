芝城降雪18吋 州長宣告進入災難 公校暫停返校 疫苗停送

芝城華埠地區的一處公寓停車場上，民眾一早忙著剷除車上的積雪。(春華提供)

根據國家氣象局氣象測量站紀錄，受到大湖效應(lake-effect)影響，15日到16日早上期間，芝加哥 中途機場 降下將近18吋大雪，伊利諾州州長16日因此發布了全州範圍的「災難」公告，以應對這場冬季風暴，此外，芝市所有新冠疫苗 施打站及病毒檢測站，16日也暫停服務一天，未來幾天的疫苗接種也將因此延緩。

受大雪影響，芝加哥公校系統CPS緊急宣布，暫停16日的返校上課，全部改回居家網課。

國家氣象局表示，到16日早上為止，沿著密西根湖畔為降雪最多的地區，其中中途機場降雪17.7吋，位於芝加哥西北區的歐海爾機場降雪只有7.5吋。郊區範圍相對雪勢較小，西郊一帶降雪只有2到6吋；南郊約6到10吋；氣象局預測16日還會再下約0.5吋的雪。

在氣溫方面，15日最高溫為華氏12度，最低溫為1度，冷風吹襲下的體感溫度為零下12度，16日將稍微回溫到最高17度，但因每小時風速仍有20哩，體感溫度降為零下8度。

大雪影響公路與空中交通，到上午7時為止，歐海爾與中途機場各取消了82架、73架航班，兩處機場的班機起降時間平均延遲了15分鐘。

公路交通方面，伊利諾州州警指出，芝加哥地區的高速公路車禍不斷，15日午夜到16日早上7時間，已經至少發生百起車禍，其中63宗都在芝加哥市區附近，另外還有49起是在收費高速路段發生。

芝加哥市府表示，全市300多部剷雪車全都出動清除街道積雪，目前主要幹道都已清除乾淨，但巷弄積雪還未完成清理，請市民出入留意安全。

統計顯示，從1月25日到16日上午，芝加哥地區已經累計降下約30吋雪，低於32度結冰溫度的寒冷氣候也已連續十多天，庫克郡法醫辦公室稱，入冬以來至少已有7人凍死，而凍傷等其他氣候相關造成的傷害案例也明顯增加。

暴風雪也延遲了芝加哥疫苗配送作業，該市超過100個接種站都因此無法按時收到疫苗，衛生局局長亞瓦迪16日表示，原預約16日接種的民眾不要慌張，衛生局將盡快協助這些居民重新預約施打時間。

州府方面指出，暴風雪約造成7000戶家庭停電，由於這幾天溫度十分低，州府呼籲有需要民眾，務必尋求避寒地點確保安全。