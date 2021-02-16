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零下20度酷寒 暴風雪再襲芝城 如無必要避免外出

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
15日大雪紛飛，華埠人車稀少。(特派員黃惠玲╱攝影)
15日大雪紛飛，華埠人車稀少。(特派員黃惠玲╱攝影)

國家氣象局對大芝加哥地區發布暴風雪警報，受到冷空氣掃過密西根湖相對溫暖湖面影響，15日到16日中午將降下大雪，兩日累計積雪最高可達14吋，此外，大雪加上強風，大幅降低能見度，且最低溫會降到華氏零下20度，路面易結冰，氣象局呼籲民眾如無必要避免外出。

氣象局指出，15日每小時降雪將可達一到兩吋，大部分地區積雪預測為六到10吋，少部分地區可達14吋，由於雪勢密集，開車上路的駕駛應留意打開車輛的閃燈，且攜帶毯子、食物、水在車上，以防萬一。

芝加哥市府一早已經出動280多輛剷雪車巡迴清掃街道馬路，大部分的新冠病毒檢測站也暫停服務。

芝城密西根湖畔的湖面，約九成都已結冰，一片雪白景象，吸引部分民眾前往觀賞拍照。

連續寒流襲擊芝加哥，也隨著帶來各種問題，其中北密西根大道的蘋果旗艦店舊址，因水管遭凍裂而導致街道淹水，且低溫很快讓流出的水結冰，直接影響路過行人與車輛的安全。

許多埋在雪堆中多日的車輛，也因多日低溫與未發動引擎而問題叢生，汽車修護廠Fulton Desplaines老闆特夫卡(Matt Tefka)說，接到許多民眾車子電池沒電的求援電話，還有不少輪胎爆裂的情況，他表示，讓車子靜止不動，尤其是在冰天雪地的氣候中，對車子功能會有很糟糕的影響。

根據氣象預測，低溫不到25度的天氣，將持續到19日，屆時芝加哥將寫下連續15天酷寒紀錄；芝城史上連續最多天的低溫，是在1899年連續19天低於25度。

芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠...
芝加哥15日大雪加上強風，導致能見度低，氣象局呼籲民眾非必要勿外出。(特派員黃惠玲╱攝影)

低溫 芝加哥 芝城

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