歐記健保重啟 伊州40萬人可申購 已登記者也可變更

即日起到5月15日，無健保者可到伊州歐記健保網站購買健康保險。(本報檔案照片)

「歐記健保 」即日起至5月15日，開放接受沒有醫療保險 的民眾申請加入該聯邦健保計畫，估計有40萬位伊利諾州的「無保居民」可趁此「特別申請期間」(special enrollment period)機會申購健保，而之前已經完成申購者，如想變更保險計畫，也可把握此重啟期間變動。

伊州 統計顯示，在去年11月1日到12月15日的歐記健保開放申購的六周期間內，該州有29萬1215人完成申請，申請人數與前年同期差不多，這次的重新開放申請，是拜登政府考慮疫情而特別重新開放給有需要的民眾申請購買，伊州申購網址：https://reurl.cc/KxXNVq。

伊州保險廳指出，假使已經登記購買歐記健保民眾，不需要對目前持有的健保進行任何更動，但已經申購但想要更換保險計畫者，可趁此次重開機會轉換。

重啟的健保申購期的保險產品與去年開放登記的相同，伊州共有八家保險公司提供健保計畫，但部分保險公司僅提供有限地區的保險。

例如庫克郡現有Birght Health、Celtic、Cigna、Blue Cross and Blue Shield of Illinois等四家保險公司可選擇，健保計畫分成金、銀、銅三級，金級最貴、銅級保費最便宜，以21歲不抽菸的庫克郡居民為例，投保銀級的未收到任何政府補助的情況下，單月保費約263.53元，基本上大多數的居民都會獲得金額不一的保費津貼。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)保險廳表示，現階段伊州約有40萬4300人沒有健康保險，其中大概有5萬1300人符合取得大筆補助，等於「免費」可獲得銅級健保的資格，此外，40萬人中還有約一半居民，因收入過高無法獲得任何保費津貼。