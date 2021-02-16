伊州疫苗數量減少 未來首劑預約更困難

芝加哥可免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗。(美聯社)

伊利諾州 衛生廳15日表示，由於接下來幾周，聯邦配送到該州的新冠疫苗 ，將增加保留給第二劑的數量，相對留給第一劑的數量也會減少，這也意味著，目前已經深具挑戰接種第一劑的預約，未來一段時間可能會變得更加困難。

杜佩琪郡(DuPage County)衛生局執行主任阿亞拉(Karen Ayala)說，已經接到伊州衛生廳的通知，該衛生局接到的疫苗劑量，將大幅減少75%。

衛生廳解釋，出現這種狀況主要因為該州收到的疫苗數量有限，但已經接種第一劑者，必須在限定時間內完成第二劑施打，導致給新接種者的劑量減少。

此外，伊利諾州即日起已經有859家華格林藥局 (Walgreens)提供新冠疫苗接種服務，預約施打的相關信息，可到官網查詢，網址：https://reurl.cc/0D67VK。

連鎖藥局華格林也推出免費搭優步(Uber)到華格林藥局施打疫苗的服務，華格林表示，即日起，只要透過華格林預約了新冠疫苗施打時間，就會收到「免費搭乘Uber」選項的電子郵件，有需要者可直接預定接種當天往返華格林的載送服務。

此計畫獲得國家城市聯盟(National Urban League)等慈善機構的支持，並藉此獲得哪些人需要搭車的資訊。