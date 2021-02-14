芝教師工會表決過關 學生即起返校

學前班與特教班學生11日可重返校園上課。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥 教師工會全體會員9日午夜完成新版「返校」計畫投票 ，工會10日公布，該計畫獲得三分之二會員同意，這也意味著，首批學前班與特殊教育班學生11日起可返校上課，其他幼稚園到八年級學生則將陸續於3月8日前回校園上實體課。

芝加哥教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)10日發出公開信給所有工會成員表示，「我們沒有獲得所有我們想要的條件，但我們已經盡力爭取所有可能」，不過，儘管工會稱在「延遲返校」、「強化防疫」、「增加疫苗 」等方面取得勝利，但仍對於芝加哥公校系統CPS早就該這樣做表達不滿。

芝加哥市市長萊特福特與CPS執行長傑克森(Janice Jackson)10日也發表聯合聲明指出，工會投票通過了新版返校計畫，足以證明市府提供的回到校園上課的安全措施是足夠的，「學校已經準備好了迎接學生重返校園」。

曾在1月11日短暫回到學校上課的學前班與特教班學生，將是雙方達成協議後首批返校的學生，該族群約有4、5000名學生選擇回校上課，至於幼稚園到五年級學生返校日為3月1日，六到八年級則於3月8日回到校園上課，而幼稚園到八年級的任教老師，需比學生提早一周返校上班。

雙方協議內同包括學區同意在連續七天的確診率比之前一周的確診率高出15%時，將改回遠距教學14天；未打疫苗教師可保持居家網課，直到接種疫苗，此外，本周將分配2000劑疫苗供學前班與特教班教師施打；在確診率高的學校的教職員，每周均可接受病毒檢測等。