美國華人華僑聯合總會（ACUA）發起為華裔青年陳智博討回公道爭取10萬人簽名，請大家幫忙或發動更多人參與簽名支持！

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2020年12月30日，賓州發生了一起州警察 在高速公路，槍殺華裔 青年案件。從案件的網絡現場視頻看，該華裔青年在現場已經舉起雙手，但仍被警察槍擊。在美國，警察暴力執法已經成為社會頑疾，去年的多次全美暴亂皆由此引發。

黑人居民發起的BLM游行響徹全球，爭取族裔平等的聲音得到了社會的重視。如類似事件發生在華裔居民身上，而不了了之，會危害到未來華裔居民的安全生活。華裔居民需要讓美國司法體系對事件，給出公證的裁決。

警方說法：賓夕法尼亞州19歲華裔青年陳智博 ，英文名：Christian Hall；去年12月30日疑似抑郁症發作，走上高速公路意圖輕生，警方接獲通報到場。警方說法是，他一度舉槍對著警員，后來聽命把槍放在地上，但又突然拿起槍，不肯配合警方命令，所以州警才對他開槍。

根據目前了解的情況：死者家庭的代理律師克隆普（Ben Crump）發布的一段視頻顯示，影片中Christian雖一度舉槍，但隨后高舉雙手求饒，警方卻開槍了。該視頻為高速公路橋下目擊者提供，警方說法與目擊者提出影片似乎有出入。律師接受媒體釆訪時也表示，當地警方沒有說實話，所做之事也與公平正義相悖，目擊者拍攝的視頻顯示，陳智博當時已舉起雙手，沒有對警方構成威脅。

當地警方隨后聲稱，警察是在Christian持槍威脅警察的情況下開槍。可是有路人偶然拍下了當時的視頻顯示，警察開槍時他已經高舉雙手，對警察完全沒有威脅。請瀏覽：https://twitter.com/attorneycrump/status/1356784689491623936?s=21。死者的母親表示，死者有精神問題，需要幫忙，“他當時正在尋求協助，警員沒幫他，反而還開槍殺了他。

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陳智博簡要背景：陳智博為母親Fe Hall和丈夫Gareth Hall，在2002年10月赴中國上海領養。陳智博小時被診斷有「注意力不足過動症」(ADHD)和「反應性依戀障礙」(RAD)，常要尋求他人的肯定。或又因去年爆發的新冠疫情，加重了陳智博的情緒障礙，他還因確診新冠被被迫隔離兩周等。請為無辜被警察槍殺的19歲華裔簽名請願書。https://act.bencrump.com/a/christian-hall。請加入我們的維權微信號：ACUA99。