美華招牌印刷 讓生意更生 美國更美

位於芝加哥 中國城附近的美華招牌印刷公司適應新的形勢，銳意創新，敢為人先，轉型主打各類先進的智慧招牌，決意與商家重振輝煌。據悉，該公司根據芝加哥目前招牌的落後狀況，針對風大冬冷的氣候環境，結合當地的法律法規和文化習俗，經調研開發，採用先進的設備技術與材料，設計出一系列性價比超高、新潮亮麗的招牌。據瞭解，最近該公司己申請政府廣告行業資質，具備了研發、策劃、設計、報建、製作、安裝、維護一條龍一站式服務的綜合能力。

主要產品有：牆畫展 畫、LED走字屏彩屏、燈箱、標識標牌、3D列印字、幻彩字、水晶字、銅鋁鋼背發光字、PC招牌以及雨篷、車身貼等。主要服務有：招牌設計製作及安裝維護、店鋪起名、擇日子、風水佈局、行銷推廣、開業慶典及店慶活動、舞臺LED和音響禮儀等。

該公司因地制宜，度身定制，確保每一張畫、每一個招牌出品與眾不同，為您樹立特色形象，快速招徠顧客，增加流量生意,使投資 產出最大收益！而且各類招牌印刷，豐儉由人，品質保證，戶內的保修兩年，戶外的保修一年。牆畫展畫1-3天完成交貨。歡迎諮詢、看樣，並提供免費估計服務。該公司交通便利，配置大型免費停車場，粵語、普通話、英文皆宜。該公司表示，將以每天進步1%的精神，努力把招牌做到“第一”和“唯一”，為芝加哥乃至全美帶來新的氣象和新的城市面貌。

美華招牌印刷地址：1882 S Normal Ave Chicago, IL60616 電話：3125222506 郵箱：[email protected] 連絡人：Daniel。