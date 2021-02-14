中華人民共和國駐芝加哥總領事趙建的新春賀辭

值此農曆辛丑牛年新春佳節來臨之際，中國駐芝加哥 總領館全體工作人員向領區廣大華僑華人、中資企業人員和留學生朋友們拜年！恭祝大家新年快樂，健康平安，萬事如意！

2020年對中國和世界都是極不平凡的一年。面對百年不遇的全球新冠肺炎疫情 和復雜外部環境，以習近平同志為核心的黨中央堅持人民至上、生命至上,帶領中國人民萬眾一心，眾志成城，抗疫斗爭取得重大戰略成果，全面建成小康社會取得偉大曆史性成就，決戰脫貧攻堅取得決定性勝利。“十三五”圓滿收官，“十四五”全面擘畫，為實現中華民族偉大復興錨定了前進方向。2020年，面對中美關系經曆建交40多年來最嚴峻局面，中國以堅定和理性態度，堅決有力維護國家主權安全、民族尊嚴、發展利益，堅定維護國際關系准則和國際公平正義，努力維護國際體系的戰略穩定。

經歷了一年來的風雨，我們對休戚與共、同舟共濟的認知更為深刻，更加深切體會到人類命運共同體的意義。盡管去年中美關系陷入前所未有困難，但中國人民與美國 中西部地區人民在抗擊疫情中相互支持，守望相助。駐芝加哥總領館致力推動中美合作抗疫，同國內有關省市自治區和有關中資企業一道，積極向美中西部地區捐贈醫療防護物資和防疫用品。盡管面臨“政治病毒”沖擊，中西部地區各界仍積極支持中美交流合作，許多工商界人士仍看好中國市場，深度參與中國對外開放，一大批中西部地區高校明確表示一如既往歡迎中國留學生 ，這體現出兩國人民支持發展中美關系的積極願望。

2020年，美國中西部地區廣大華僑華人、中資企業人員和中國留學生面對疫情團結友愛，互幫互助，共克時艱。大家既無私支援故鄉抗疫斗爭，又積極行動起來，貢獻當地社區，努力促進中美民心相通、推動中美友好合作。駐芝加哥總領館全體工作人員將繼續堅定地同大家站在一起，全力以赴為大家抗擊疫情提供支持和幫助。

2021年是中華民族偉大復興進程中具有曆史性意義的一年，是中國共產黨百年華誕，也中國“十四五”開局之年。中國人民將開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程，向第二個百年奮斗目標闊步前進。中國將繼續推動各國超越意識形態、社會制度、發展階段差異，堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，攜手建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。我們願與美方一道，重開對話，重啟合作，重建互信，繼續推進以協調、合作和穩定為基調的中美關系，造福兩國人民和世界人民。

對中華民族來說，牛是勤奮刻苦、堅韌踏實的象徵，深受中國人民喜愛。衷心祝願大家牛年和順致祥、幸福美滿！祝福古老而又現代的中國更加繁榮昌盛、人民幸福安康！祝中美關系健康穩定發展！

中華人民共和國駐芝加哥總領事

2021年2月1日