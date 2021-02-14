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芝加哥 McCrath Lexus 華人代理王先生Wayne Wong為您提供購車一條龍服務！

本報芝加哥訊
Lexus是您購買汽車的首選！請聯系芝加哥 McCrath Lexus 汽車專賣店華人代理王先生。
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離中國城十分鐘車程的芝加哥 McCrath Lexus 汽車專賣店（McGrath Lexus of Chicago Service Center）華人代理王先生（Wayne Wong）為您提供購車一條龍服務！王先生表示，如果需要帶AWD車輛的朋友，2月份的新車和二手車均有特別優惠價格，歡迎有興趣的朋友與 Lexus 專賣店王先生聯系（請添加王先生微信號：），或拜訪芝加哥 McCrath Lexus(地址：1250 W Division St, Chicago, IL 60642) 的 Lexus 專賣店陳列室找王先生，以獲取更多關于 Lexus 的詳細信息。王先生可提供英語、廣東話、普通話服務。

Lexus 汽車是華人最喜歡的明星汽車牌子之一。它有著很好的功能，舒適耐用，時尚的外觀和豪華廣闊的空間座位，檔次高，質量好，安全系數高，價格適中，Lexus是您購買汽車的首選！想了解或購買Lexus，請聯系芝加哥 McCrath Lexus 汽車專賣店華人代理王先生。

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