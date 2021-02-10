空歡喜！收到庫克郡疫苗登記號 非接種通知

庫克郡衛生局鼓勵符合1C階段接種疫苗的居民上網登記。(衛生局官網截圖)

許多庫克 郡的居民在過去兩三天，都收到了來自郡衛生局送至手機簡訊的「新冠疫苗 註冊號碼」(sign-up code)，不少不明所以的民眾紛紛詢問「這是詐騙？還是可去打疫苗的通知？」衛生局9日說明指出，這組號碼是真的，但無法憑此前往接種疫苗，而僅是提醒接收簡訊者可能符合下階段1C疫苗施打資格。

庫克郡衛生局發言人柏爾格(Don Bolger)說，收到簡訊通知者，都是曾在該郡網站填寫施打疫苗表格的民眾，而這些人符合1C階段的施打資格。

根據聯邦疾病防治中心 CDC的指南，1C階段的接種名單，包括65歲以下有健康狀況者，例如心臟病、糖尿病患者，以及在餐飲業、建築業、金融業等服務的必要行業工作者，伊利諾州目前仍在接種1B民眾的階段。

庫克郡的這份簡訊，內容為「新冠病毒最新：你在1C接種範圍」，此外也附上了註冊號碼，一旦開始施打該目標群時，居民即可憑該號碼到衛生局官網預約時間接種，網址：https://vaccine.cookcountyil.gov。

柏爾格說，一旦到了1C的施打時間，居民會收到通知去登記接種時間。

除了芝加哥市、史蒂奇市(Stickney)、史考基市(Skokie)、艾文斯頓市(Evanston)、橡樹公園市(Oak Park)等地區外，其他居住在庫克郡的民眾，都可通過該郡衛生局登記施打疫苗，柏爾格提醒，假使居住在上述地區卻收到庫克郡衛生局發出的登記號碼，仍無法獲得接種。

無法上網的居民，可撥打(833)308-1988要求取得登記號碼。