伊州百萬公校生 仍維持居家網課 部分學區遠距到學年結束

到8日為止，伊州仍有將近百萬公校生在家上網課。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊利諾州教育委員會(Illinois State Board of Education，ISBE)統計指出，在新冠疫情 爆發至今長達11個月，該州目前仍有100萬名幼稚園到12年級學生，仍維持居家「嚴格遠距教學」的方式上課，另外有72萬5000名學生參與實體與網課並進的混合式教學，所有課程都恢復回到教室學習的人數則不到18萬5000人。

報告顯示，多個經濟條件欠佳的社區，例如Joliet、Cicero、Decatur等，都是從去年3月中旬疫情爆發後，到現在都還是讓學生全部上網課，部分學校甚至已經宣布，2020-21整個學年都不會返校上課。

不過，與芝加哥公立學校 CPS與教師工會對於返校意見相左不同的是，部分學區 的勞方與資方都站在「繼續遠距教學」的立場，Joliet公立學校86學區就是包括學校當局與教師工會，一致同意學校繼續關閉到學年結束，所有學生都只能上網課。

Joliet86學區有21所學校，750位教職員以及將近1萬1000名幼稚園到八年級學生，這些學生94%來自低收入家庭，該學區教師工會主席史克瓦琴斯基(Theresa Skwarczynski)說，這種情況可說「苦樂參半」，因為該學區的每一位老師都想回到學校與學生在一起，但現階段卻無法做到安全返校。

ISBE表示，伊州公立學校學生人數共有192萬人，到8日為止，還有100萬學生只能透過遠距教學上課，其中包括芝加哥公立學校超過30萬名學生。

全州約有4000所公校是採取混合式教學，這些學校的學生人數占總人數的38%，全部課程均返校上課的學生比率不到20%。