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疫情衝擊 2成伊州學童心理健康有狀況

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
缺乏社交、親人染疫過世或父母失業等，都對孩童帶來嚴重心理衝擊。(pexels)
缺乏社交、親人染疫過世或父母失業等，都對孩童帶來嚴重心理衝擊。(pexels)

新冠疫情導致成千上萬孩童被迫居家透過網路上課，然而失去到學校與同儕交流機會，不幸面臨至親染疫身亡，或是父母因此失業等種種衝擊，都對兒童帶來心理健康的巨大威脅，芝加哥露黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)行為心理健康醫師沃卡普(John Walkup)說，新的調查指出，伊利諾州有將近20%的孩童有心理健康出現問題，而這個比率還在繼續成長。

沃卡普說，新冠大流行造成的不僅是感染者身體健康受到威脅，無論是否染疫者的心理健康也受到衝擊，他表示，不要忽略疫情下學童心理健康的狀況，因為孩子們被迫居家避疫，中斷了在學校與同儕的交流，也缺乏社交，「我們的部門比以往任何時期都忙碌」，因為越來越多孩子情緒陷入麻煩。

令人擔憂的是，很多孩子出現心理問題卻沒有得到治療，在此同時他們居住生活的環境發生了巨大變化，更給他們加重了心理負擔。

如何知道孩童心理健康出現狀況？沃卡普說，一旦有問題都是有跡象可循，他表示，發現孩子有恐懼、擔心以及抱怨胃痛、難以入眠等情況時，可能就是出現焦慮症狀了，而重度憂鬱症的徵兆，則是情緒與行為顯著變化，且無法體驗快樂。

孩子很難忘記所經歷過的事情，但值得安慰的是，絕大部分的孩子都會從這次經驗中安然無恙順利走出來。

他呼籲家長如發現孩童行為異常或有焦慮傾向，首先應該聯繫孩子的兒科醫師並提出諮詢。

伊州今年年初發生一宗北溪市高中生自殺事件，該名球隊學生因為該州禁止舉行任何體育賽事而沮喪自殺，伊州高中協會(IHSA)執行主任安德森(Craig Anderson)說，這宗悲劇反映出疫情對於學生的重大衝擊超乎一般人想像。

沃卡普建議，一旦發現孩子有自殺傾向，可洽自殺防治專線(800)273-8255尋求專業協助。

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