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加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

芝公校生最快11日返校 CPS與CTU暫達共識

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥市市長萊特福特宣布，公立學校系統(CPS)與教師工會(CTU)7日達成暫時性協議，獲得雙方同意的該項提案，8日起由工會代表團投票，如順利通過，學前班與特殊教育班的學生可望最快於11日重返課堂，至於幼稚園到五年級學生返校日為3月1日，六到八年級則於3月8日回到校園上課，此外，CPS也承諾增加每周提供教師疫苗數量。

爭議多時的公校學生返校問題，在教師工會屢次以安全為由拒絕返校後，不僅已經於上月11日返校的學前班與特教班學生再度改回居家網課，而預定2月1日返校的幼稚園到八年級回校園上課計畫，也因教師工會通過不排除發起「罷工」拒絕返校而告吹。

經過不斷協商，萊特福特7日表示，雙方終於達成暫時性協議，只要等工會代表團成員投票後可望付諸實行。

預計幼稚園到八年的各年級教師，需比學生返校日期提早一周回到學校上班，工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)說，該提案公布後，收到許多教師提出疑問，包括哪些老師可以先施打疫苗？如無學生選擇返校，老師是否還是要回到教室上課？在此同時夏爾奇也提到，「對我來說，不清楚假使我們罷工的話，是否會獲得更多防疫資源」。

雙方有初步共識的方案，包括學區同意在連續七天的確診率比之前一周的確診率高出15%時，將會改回遠距教學14天；未打疫苗教師可保持居家網課，直到打了疫苗，此外，本周將分配2000劑疫苗供學前班與特教班教師施打；在確診率高的學校的教職員，每周均可接受病毒檢測等。

疫苗 投票 罷工

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