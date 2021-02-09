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中小學教師先打疫苗 伊州大學教職員不滿

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
被視為緩解疫情關鍵的疫苗，因施打順序引起許多爭議。(伊州長臉書)
被視為緩解疫情關鍵的疫苗，因施打順序引起許多爭議。(伊州長臉書)

「為什麼小學初中的老師可以先施打新冠疫苗？我們大學教師卻要等到下一階段1C 才能接種？」伊利諾州大學專業人士協會(University Professionals of Illinois)會長米勒(John Miller)代表七所州立大學與其他社區學院教職員，質疑該州現行疫苗施打日程的不公平。

米勒說，眾所周知大學才是新冠病毒最容易擴散傳染的地點，然而州府卻將任教於非傳播熱點的中小學教師的疫苗接種順序排在已經展開施打的1B，大學教職員則排到預計3月29日才有機會接種的1C，「應該優先考慮病毒爆發可能性最高的大學院校才對」。

在大部分大學教職員都仍在苦等疫苗接種同時，香檳伊利諾大學(UIUC)日前已經開始向教職員送出疫苗施打邀請，只要在春季班擔任至少一堂實體教學課程的老師，都將可優先接受疫苗施打，估計約有4000名教職員符合資格。

根據聯邦疾病防治中心CDC公布的疫苗接種指南，大學教職員可列入1B階段施打目標，但各州可依據需要自行決定順序，伊利諾州未將大學教師列入該階段施打範圍，而中西部的威斯康辛州、阿肯色州都將所有老師列入1B施打名單；此外，紐約州的雪城大學也表示，該州修訂了疫苗施打指南方針，將大學教職員也列入了即日起可施打的1B範圍。

有鑑於此，米勒以及伊利諾州教師工會(UPI)會長蒙哥馬利(Dan Montgomery)發起陳情，要求州長普立茲克將大學教職員增列到1B施打名單。

疫苗 伊利諾州 紐約州

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