「該打的卻輪不到」伊州疫苗之亂惹民怨

伊州直到最近才有國民兵加入協助民眾施打疫苗行列。(伊州國民兵臉書)

「我已經打完兩劑疫苗 了」，儘管年齡與職業都不在伊利諾州優先施打名單，46歲的芝加哥 華裔Alex張卻在接種站獲得剩餘疫苗接種機會，然而在此同時，一對住在水晶湖市(Chrystal Lake)88歲與85歲有健康問題的老夫婦李奧帕爾多(Sam & Mary Leopardo)，至今都仍無法排到打疫苗。

這種「該打的人沒打，名單外卻都打了」的情況，在名列全美疫苗施打管理最差州別之一的伊州 已經成為常態，伊州的疫苗接種表現在全美50州中，排在倒數第六名(45名)，分析指出，該州計畫過晚、監管分散，是導致接種進度落後的兩大關鍵。

伊州除了疫苗施打進度欠佳外，在拿到配送疫苗後的施打率，也在全美倒數10名(41名)，根據聯邦疾病防治中心CDC的2月6日統計，該州收到208萬9050劑疫苗，卻只有使用了132萬9963劑，施打率僅57%。

究竟問題出在哪裡？以芝加哥為例，該市衛生局自行管理從聯邦收到的疫苗數量並安排施打，並非由州府統籌，結果形成許多住在其他郊區但到芝加哥的上班族，在芝市打了疫苗，芝衛生局之前曾表示，該市接種對象中，高達三成非芝加哥市民，而此情況，同樣也發生在伊州其他城鎮，疫苗監管分散的結果，攪亂了該州施打進程。

準備太晚也是伊州問題所在，現為全美施打疫苗模範的西維吉尼亞州，早在去年11月就招募國民兵組成施打隊伍，而伊州當時卻連由誰來負責運作疫苗接種都未定案，另方面，將連鎖藥局納入施打點，也拖延許久才於伊州落實。