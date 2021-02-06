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延遲多年 歐巴馬中心最快8月開工 預計4年後完工

記者陳曼玲/綜合報導
歐巴馬中心藍圖。 (歐巴馬基金會)
歐巴馬中心藍圖。 (歐巴馬基金會)

芝加哥市府和歐巴馬基金會(Obama Foundation)3日表示，延宕四年的歐巴馬總統中心(Obama Presidential Center，簡稱OPC)，估計將在8月於芝成南邊(South Side)的傑克森公園區(Jackson Park)開工，歐巴馬基金會表示，應該從4月開始就能展開整地，最快8月起興建，預計工程時間為四年。

歐巴馬基金會是在2016年宣布將花費五億在密西根湖和Woodlawn街之間的傑克森公園區興建OPC，該中心設有博物館、歐巴馬基金會辦公室、公立圖書館和運動中心和戶外娛樂空間。

芝市府指出，興建OPC將可望帶動投資，並振興工作機會和豐富鄰里資源，同時還可以改善道路，使該區升級為世界級經濟和文化的樞紐。

基金會主管史托特曼尼斯(Mike Strautmanis)說，OPC將傳述歐巴馬自南邊發跡的歷史，在此同時，芝市經濟遭疫情重創，尤以南邊社區最嚴重，現在正是興建OPC帶動社區復甦的好時機。

延遲多年開工的原因，是因為該計畫受到民間組織的反對，非營利組織「保護我們的公園」(Protect Our Parks)2018年將該案告上芝市府，強力反對將公有公園用地轉讓給私人單位的歐巴馬基金會使用。

不過，根據即將完成並公布的聯邦評估報告顯示，興建OPC和整建鄰近道路，並不會給附近的環境和歷史建築帶來「重大的影響」。

根據計畫，OPC開工前，州府將先提供1億7400萬元整地，計畫是封閉Cornell Drive，並將該地區規劃成超過五畝的綠地，範圍從North Midway Plaisance 到Hayes Drive之間，北邊直到 East 68th Street，然後從中開闢一條兩車道馬路，同時也會對鄰近的湖濱大道和其他主要街道進行改善。

歐巴馬 疫情 投資

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