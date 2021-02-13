全球首個全民太空飛行任務將開啟 商業太空探索的新時代

全球首個全民太空飛行任務將開啟

Inspiration4 飛行任務將由科技企業家兼飛行員Jared Isaacman 指揮，他捐贈了所有乘員座位並邀請公眾參與

SpaceX 位於加利福尼亞州霍桑（Hawthorne, CA）的總部日前宣佈了全球首個全民太空 飛行任務的計劃。這項飛行任務計劃將於今年第四季度執行，並由37歲的Jared Isaacman指揮，他是Shift 4 Payments [NYSE:FOUR]的創始人兼首席執行官，也是一名出色的飛行員。

該計劃命名為Inspiration4是為了表彰這個四人乘員組的使命，此項任務旨在為St. Jude Children’s Research Hospital® 兒童研究及治療醫院提供支持並傳遞出關於機會的人道主義信息。這次旅程代表了人類太空飛行和探索的新時代。Isaacman將他旁邊的三個座位捐贈出來，並將從代表著領導力、希望、慷慨和繁榮等使命精神的人選當中選出三位與他一起完成任務。

Isaacman表示：「Inspiration4是一生夢想的實現，也是邁向未來的一步。在未來，任何人都可以冒險去探索星球。我很感激指揮這項飛行任務所帶來的巨大責任，我想利用這一歷史性的時刻來激發人類的力量，同時幫助解決地球上的兒童癌症 。」

Isaacman和Inspiration4乘員組將在獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭和龍飛船（Dragon）上接受SpaceX公司的商業宇航員培訓，其中特別注重軌道力學，以及在微重力、零重力和其他形式壓力測試中的操作。他們將接受應急準備訓練、太空服和航天器的進出演習，以及部分和全部飛行任務模擬。該飛行任務將從位於佛羅里達州NASA甘迺迪航天中心（Kennedy Space Center）歷史悠久的39A發射場發射升空，SpaceX的飛行任務控制中心將對飛船每 90 分鐘沿定制的飛行路徑繞地球軌道飛行的每一步進行仔細監控。在為期多天的旅程結束後，龍飛船將重新進入地球大氣層，並在佛羅里達海岸軟水著陸。

Isaacman在Inspiration4飛行任務中為St. Jude預留了兩個座位。第一個座位是為與此次飛行任務直接相關的St. Jude大使預留的，他代表了希望的精神以及St. Jude創立時所遵循的勇敢願景——慈悲、團結、平等和包容。第二個座位將代表慷慨的使命精神。在 2 月份，公眾可以報名參加太空飛行並支持St. Jude拯救生命的飛行任務。

Isaacman承諾向St. Jude捐贈1億美元 ，並邀請所有人與他一起努力籌集2億美元或更多的資金，以支持St. Jude數十億美元的擴展計劃，以加快研究進展，拯救世界各地更多的兒童。他還將以其他獎項的形式為 St. Jude 籌款活動提供額外支持，包括佩戴飛行裝備乘坐軍用飛機飛行。作為一名出色的商用和軍用飛機飛行員，Isaacman 擁有幾項世界紀錄，包括為許願基金會 (Make-a-Wish Foundation) 籌集資金和提高知名度而進行的環球飛行。作為黑鑽石噴氣機隊(Black Diamond Jet Team)的一員，他參加了 100 多場飛行表演，並將每一場表演都獻給了慈善事業。Isaacman於2011年與他人共同創立了後來成為世界上最大私人空軍的Draken International，為美國武裝部隊 (United States Armed Forces)訓練飛行員。

St. Jude籌款和宣傳組織ALSAC的總裁兼首席執行官Richard C. Shadyac Jr 表示：「在 1962 年，也就是 St. Jude Children’s Research Hospital兒童研究及治療醫院成立並打破界限的那一年，第一次有美國人繞地球飛行。從一開始，St. Jude就一直走在創新和包容的最前沿，在癌症研究、護理和治療世界上一些病情最嚴重的兒童方面處於領先地位，無論其種族、民族、信仰或家庭的支付能力為何。這種夥伴關係將兩項使命結合在一起，創造了一個不可思議的時刻，並將在未來幾年對全球治療兒童期癌症的工作產生影響。」

Isaacman將與Shift4 Payments合作，為一位使用新的Shift4Shop電子商務平臺的值得信賴的企業家提供第四個也是最後一個代表「繁榮使命精神」的乘員座位。該平臺使企業家能夠在網上建立和發展成功的電子商務業務。Shift4Shop的現有客戶和新客戶都將有一個獨一無二的機會參加線上比賽，以展示他們自己以及他們的業務。比賽將於2021年2月1日至28日舉行，並由一個獨立的評委小組選出獲勝者。

Shift4 Payments正在為此次飛行任務提供行銷支持，並將利用今年最大的流行文化活動之一，即本週日的Super Bowl LV，向公眾生動介紹此次飛行任務及其目的。一段 30 秒的廣告將於比賽的第一節播出，並邀請所有觀眾支持和參與St. Jude 和 Shift4Shop計劃的這一歷史之旅。

Isaacman總結說：「今天宣佈的內容是我們激動人心旅程的第一步。在發射的準備階段，我們將分享支持和跟進我們飛行任務準備和執行的新方法，重點是鼓舞和幫助他人。」

要瞭解更多有關 Inspiration4、如何支持和可能參加這次具有歷史意義的太空之旅以及晉級的具體條件，請造訪 www.Inspiration4.com，並在社交媒體 Twitter (@inspiration4x)、Facebook (@inspiration4mission)、Instagram (@inspiration4) 和 YouTube (@Inspiration4) 上關注本次飛行任務，以獲取有關飛行任務培訓和準備工作的最新消息。有興趣瞭解如何有機會獲得所提供的兩個座位中其中一個的個人應造訪 inspiration4.com，並查看適用於晉級的官方規則。