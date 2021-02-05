我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

芝加哥工會堅持立場 6萬學生仍回不了校 市長：忍無可忍

特派員黃惠玲/芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特(前右一)指責教師工會屢次拖延返校上課。(芝加哥市長辦公室)
芝加哥市市長萊特福特(前右一)指責教師工會屢次拖延返校上課。(芝加哥市長辦公室)

由於芝加哥教師工會(CTU)與芝加哥公立學校系統(CPS)雙方遲遲無法達成返校協議，導致原訂1日回教室上課的約6萬名幼稚園到八年級學生，至今仍無法回到校園，芝加哥市市長萊特福特4日爆氣指出，CTU屢次拖延回應CPS的提案，造成協商不斷延長，已讓人失去耐心。

CPS執行長傑克森(Janice Jackson)則補充表示，教師們一直以安全為由拒絕返校，然而科學數據顯示返校不會導致疫情大肆擴散，且聯邦疾病防治局(CDC)新報告稱，學校不需等教師打疫苗再重開，「公校可以安全重開」。

萊特福特4日於公開說明會中表示，對於教師工會一直不同意返校感到失望，她說，從疫情爆發至今10個多月，CPS與工會已經至少舉行了80多場返校協商會，在各種科學證據都表明返校是安全的情況下，公校教師有義務按合約依照CPS要求返校上課。

她說，公校已經針對教師關切的安全議題提出了解決方案，但工會3日晚間卻遲遲不回覆，「直到4日上午都沒有回應，令人忍無可忍」。

芝加哥教師工會到4日傍晚5時30分左右，終於提出回應方案，工會堅持CPS必須讓因親人有較高染疫風險而提出繼續在家上課申請的老師，全數獲得許可，CPS對此不讓步，公校稱，已照防疫指南通過兩成的申請，截至本報截稿時間，雙方還是沒有取得共識。

傑克森表示，在現階段要找到公共衛生專家反對學校重新開啟上課，就像要找到不相信氣候變化的科學家一樣困難，「許多家庭都迫切希望返校且無法再繼續等待」。

萊特福特說，她希望老師們越快越回到教室越好，不過，由於5日為公校行事曆上的停課日，因此學生們最快要等到下周一(8日)才可能返校。

CPS與CTU在部分議題上已經有共識，包括提供疫情嚴重區域師生每周一次的病毒檢測等。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，芝加哥市3日的確診率已經降到5.4%，為去年10月份以來的最佳時期，在此同時已經有3500名CPS職員與教師接受疫苗施打或已經收到可接種通知，她還提到，CDC最新報告已經指出，不需要讓所有教師接種疫苗再回校，只要做好戴口罩、保持社交距離、勤洗手，學校都可以安全開學。

不過，工會對此不買單，主張必須提高教師疫苗施打速度與人數。

芝加哥 公校 疫苗

上一則

司法部撤訴耶魯 可能有利哈佛招生案被告

下一則

波士頓警局長上任兩天 因曾涉家暴案「被休假」

延伸閱讀

芝加哥公校今明續上網路課 盼「冷靜48小時」後達共識

芝加哥公校今明續上網路課 盼「冷靜48小時」後達共識
芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變

芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變
芝教師恐罷工 學生返校希望渺茫

芝教師恐罷工 學生返校希望渺茫
芝6大接種站下周啟用 65歲高風險可施打

芝6大接種站下周啟用 65歲高風險可施打
觀察站／教師滿口為教育 卻讓芝公校生淪人質

觀察站／教師滿口為教育 卻讓芝公校生淪人質
CPS：芝加哥公校11日返校 未到校教師不發薪

CPS：芝加哥公校11日返校 未到校教師不發薪

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情