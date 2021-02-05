芝加哥工會堅持立場 6萬學生仍回不了校 市長：忍無可忍

芝加哥市市長萊特福特(前右一)指責教師工會屢次拖延返校上課。(芝加哥市長辦公室)

由於芝加哥 教師工會(CTU)與芝加哥公立學校系統(CPS)雙方遲遲無法達成返校協議，導致原訂1日回教室上課的約6萬名幼稚園到八年級學生，至今仍無法回到校園，芝加哥市市長萊特福特4日爆氣指出，CTU屢次拖延回應CPS的提案，造成協商不斷延長，已讓人失去耐心。

CPS執行長傑克森(Janice Jackson)則補充表示，教師們一直以安全為由拒絕返校，然而科學數據顯示返校不會導致疫情大肆擴散，且聯邦疾病防治局(CDC)新報告稱，學校不需等教師打疫苗 再重開，「公校 可以安全重開」。

萊特福特4日於公開說明會中表示，對於教師工會一直不同意返校感到失望，她說，從疫情爆發至今10個多月，CPS與工會已經至少舉行了80多場返校協商會，在各種科學證據都表明返校是安全的情況下，公校教師有義務按合約依照CPS要求返校上課。

她說，公校已經針對教師關切的安全議題提出了解決方案，但工會3日晚間卻遲遲不回覆，「直到4日上午都沒有回應，令人忍無可忍」。

芝加哥教師工會到4日傍晚5時30分左右，終於提出回應方案，工會堅持CPS必須讓因親人有較高染疫風險而提出繼續在家上課申請的老師，全數獲得許可，CPS對此不讓步，公校稱，已照防疫指南通過兩成的申請，截至本報截稿時間，雙方還是沒有取得共識。

傑克森表示，在現階段要找到公共衛生專家反對學校重新開啟上課，就像要找到不相信氣候變化的科學家一樣困難，「許多家庭都迫切希望返校且無法再繼續等待」。

萊特福特說，她希望老師們越快越回到教室越好，不過，由於5日為公校行事曆上的停課日，因此學生們最快要等到下周一(8日)才可能返校。

CPS與CTU在部分議題上已經有共識，包括提供疫情嚴重區域師生每周一次的病毒檢測等。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，芝加哥市3日的確診率已經降到5.4%，為去年10月份以來的最佳時期，在此同時已經有3500名CPS職員與教師接受疫苗施打或已經收到可接種通知，她還提到，CDC最新報告已經指出，不需要讓所有教師接種疫苗再回校，只要做好戴口罩、保持社交距離、勤洗手，學校都可以安全開學。

不過，工會對此不買單，主張必須提高教師疫苗施打速度與人數。