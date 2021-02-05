竊取醫學機密 華裔研究員判監禁2.5年 還要賠260萬

陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取俄亥俄州 全國兒童醫院研究機構(National Children's Hospital Research Institute)科學商業機密，承認電匯詐欺罪的華裔研究員陳莉(Li Chen，音譯，47歲)，日前在當地聯邦法院由法官宣判處以2年半(30個月)徒刑，其丈夫同夥周宇(Yu Zhou，音譯，50歲)則仍在等待判刑。

根據判決，陳莉除需服刑2年半之外，其名下價值約140萬元的50萬股Avalon GloboCare Corp.股票 和400股GenExosome Technologies Inc.股票全部沒收；此外，陳莉還需支付260萬元的賠償金。

陳莉於去年7月底，當庭承認從該醫院實驗室偷走有關外泌體(exosomes)等醫學研究成果，並轉移到她在中國 成立的公司企圖牟利，她的丈夫周宇也在全國兒童醫院研究機構工作，但分屬單位達十年，夫婦兩人2019年7月於加州被捕，被控至少竊取相關研究的五項商業機密。

這對夫婦2015年在醫院不知情的情況下，於中國成立公司，銷售從研究所竊取的商業秘密相關產品。周宇在2017年還幫助創立了一家美國生物技術公司，用竊取到的商業秘密為產品做廣告。

兩人竊取的是與外泌體有關的商業秘密，外泌體在包括壞死性小腸結腸炎(常發生於早產兒的疾病)、肝纖維化和肝癌等系列疾病的研究、鑑定與治療方面，發揮關鍵作用，而該院多年來為相關研究投入大量資金。

根據認罪協議，陳莉密謀從竊取的商業機密中，製造並銷售組合包，她也承認在中國開設公司，負責銷售這個組合包；此外，陳莉還接受包括來自中國國家外國專家事務管理局、中國國家自然科學基金會等政府機構資助，她並申請加入多個中國政府的人才計畫，這些計畫是中國將國外研究與技術轉移到中國政府的方式之一。