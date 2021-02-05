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疫情好轉防疫放寬 伊州11個防疫區餐館開放堂食

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
即日起伊利諾州開放餐館堂食。(特派員黃惠玲/攝影)
即日起伊利諾州開放餐館堂食。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州衛生廳4日宣布，有鑑於確診率、醫院住院率等數據都出現好轉，即日起全州11個防疫區全部進入防疫限制較寬鬆的「第四階段經濟重啟」，該階段將允許所有學前班到12年級的學生返校上課，同時提高零售店顧客人數比率到總容量的五成，餐館與酒吧允許25%的客容量堂食，且單一團體聚餐最多可到10人。

衛生廳指出，伊州防疫第四區(Metro East)4日從原來的第二級(Tier 2)，跳過第一級而直接進入第四階段，這也是該州最後一個放寬防疫限制到第四階段的區域，包括第八區、第九區，則已於3日進入第四階段；以庫克郡郊區為主的第10區，則已在2日進入第四階段。

要達到第四階段的標準，各防疫區的新冠確診率，必須連續三天低於6.5%，同時當地加護病床的可使用比率需高於20%，此外，過去10天中要有七天均出現新冠就醫減少情況。

全州均為第四階段，也意味著該州的餐館、酒吧也重新允許顧客進入餐廳內用餐，不過，需遵守客容量不能超過25%或最多25人的限制，同時每桌也必須保持安全距離，此外，餐館與酒吧提供酒精飲料的時間為每晚11時前，至於營業時間最遲為每天午夜。

其他第四階段的防疫規定，還包括：

●美容按摩等個人服務業：客容量最高50%。

●室內與戶外休閒：保齡球場、溜冰場等部分場所，可允許五成客容量入內，但最多不能超過50人，至於室內遊樂園則仍舊不准開放。

●博物館：允許25%的客容量入內，導覽團每團不能超過50人。

●會議或社交活動聚會：上限50人，或是場地客容量的50%。

衛生廳指出，伊州4日新增3328例新冠確診，死亡人數則增加了69名；疫苗施打方面，累計到4日為止，該州已經有25萬6839人打完兩劑新冠疫苗，接種率為2.02%。

衛生廳表示，預計該州人口超過八成完成疫苗接種時，就能達到集體免疫目標，不過，按照目前單日平均施打4萬6709人的速率，估計還要好幾個月才能達標。

防疫 疫苗 伊州

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