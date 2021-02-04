我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

疫情仍未了 「染綠」芝加哥河再度取消 遊行也停辦

記者陳曼玲╱綜合報導
染綠芝加哥河是每年芝城聖派翠克過節傳統。(本報檔案照片)
染綠芝加哥河是每年芝城聖派翠克過節傳統。(本報檔案照片)

去年因為新冠疫情而取消的芝加哥的聖派翠克節(St. Patrick's Day)慶祝活動與遊行，今年無望恢復，芝加哥市府2日宣布，原訂3月13日舉辦的系列慶祝活動全數取消，市府同時也將禁止今春所有大型聚會或遊行。

第二區區長哈普金斯(Brian Hopkins)說，因疫情緣故，包括市區以及南邊(South Side)沿著西方大道(Western Ave)的兩場大型愛爾蘭族裔遊行都取消。

來自愛爾蘭的哈普金斯對活動連續兩年停辦感到遺憾，他說，每年系列慶祝活動時，酒吧人滿為患，民眾摩肩擦踵觀看遊行，都可能形成病毒擴散機會，現階段疫情並未完全控制，取消舉辦為不得不的措施。

哈普金斯說，市府官員雖然諮詢各方專家，但這些人對疫情的意見並不一致，即便大眾希望照常舉辦活動，但是市府為了大眾健康仍得審慎評估風險。

負責南邊愛爾蘭族裔遊行的主席麥克斯維尼(Tim McSweeney)說，西方大道上的餐廳和酒吧業者對市府連續兩年取消聖派翠克慶祝活動相當失望，他說這些商家受延續多時的禁止堂食損失慘重，而今年遊行復辦無望，等於被迫放棄年度銷售旺季。

麥克斯維尼說，該遊行委員會正在尋找其他方式來慶祝愛爾蘭傳統文化。

1962年以來，芝加哥市開始舉行聖派翠克節將芝加哥河染成綠色活動，吸引大批民眾參與，從1979年開始，芝加哥南邊推出聖派翠克節遊行，然而隨著遊行隊伍陣容擴大，家庭鄰里派對增加，當時擔任19區區長的歐緒亞(Matt O'Shea)擔心酒醉民眾搗亂，導致該遊行從2009年後一度中斷舉辦，直到2012年才恢復。

遊行 芝加哥 疫情

上一則

準勞工部長偉殊 保守派質疑與工會關係

下一則

佛州68仇恨團體 總數排全美第2

延伸閱讀

先降雪後酷寒 芝加哥氣象警報 超低溫襲擊 留意保暖

先降雪後酷寒 芝加哥氣象警報 超低溫襲擊 留意保暖
慶紐約192年歷史酒吧重生 店家名變街名

慶紐約192年歷史酒吧重生 店家名變街名
芝加哥前市長伊曼紐作風強悍 可能提名任駐中國大使

芝加哥前市長伊曼紐作風強悍 可能提名任駐中國大使
加快施打速度 芝加哥新冠疫苗預約網站即日起啟用

加快施打速度 芝加哥新冠疫苗預約網站即日起啟用
香港國安法上路7個月 警拘97人 檢控8人

香港國安法上路7個月 警拘97人 檢控8人
血腥暴力的1月 芝加哥謀殺年增50% 劫車暴增283%

血腥暴力的1月 芝加哥謀殺年增50% 劫車暴增283%

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟