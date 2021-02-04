疫情仍未了 「染綠」芝加哥河再度取消 遊行也停辦

染綠芝加哥河是每年芝城聖派翠克過節傳統。(本報檔案照片)

去年因為新冠疫情 而取消的芝加哥 的聖派翠克節(St. Patrick's Day)慶祝活動與遊行 ，今年無望恢復，芝加哥市府2日宣布，原訂3月13日舉辦的系列慶祝活動全數取消，市府同時也將禁止今春所有大型聚會或遊行。

第二區區長哈普金斯(Brian Hopkins)說，因疫情緣故，包括市區以及南邊(South Side)沿著西方大道(Western Ave)的兩場大型愛爾蘭族裔遊行都取消。

來自愛爾蘭的哈普金斯對活動連續兩年停辦感到遺憾，他說，每年系列慶祝活動時，酒吧人滿為患，民眾摩肩擦踵觀看遊行，都可能形成病毒擴散機會，現階段疫情並未完全控制，取消舉辦為不得不的措施。

哈普金斯說，市府官員雖然諮詢各方專家，但這些人對疫情的意見並不一致，即便大眾希望照常舉辦活動，但是市府為了大眾健康仍得審慎評估風險。

負責南邊愛爾蘭族裔遊行的主席麥克斯維尼(Tim McSweeney)說，西方大道上的餐廳和酒吧業者對市府連續兩年取消聖派翠克慶祝活動相當失望，他說這些商家受延續多時的禁止堂食損失慘重，而今年遊行復辦無望，等於被迫放棄年度銷售旺季。

麥克斯維尼說，該遊行委員會正在尋找其他方式來慶祝愛爾蘭傳統文化。

1962年以來，芝加哥市開始舉行聖派翠克節將芝加哥河染成綠色活動，吸引大批民眾參與，從1979年開始，芝加哥南邊推出聖派翠克節遊行，然而隨著遊行隊伍陣容擴大，家庭鄰里派對增加，當時擔任19區區長的歐緒亞(Matt O'Shea)擔心酒醉民眾搗亂，導致該遊行從2009年後一度中斷舉辦，直到2012年才恢復。