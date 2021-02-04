酷寒再襲芝城 低溫跌零度下 市府提醒當心水管凍裂

4日大雪過後，芝加哥地區將迎接連續多日的酷寒冰凍天氣。(蔣翊提供)

五年來降雪 最多的風雪剛告一段落，4日又有新一波風雪抵達大芝加哥 地區，接著5日開始到下周二(9日)間，氣溫將跌到華氏零下，酷寒襲擊，民眾務必留意保暖。

氣象專家指出，預測4日的降雪高度約二到四吋，雪量不如上周末風雪，不過要留意的是接下來的低溫 天氣，5日到9日間，該區都將出現華氏零度以下的酷寒天氣。

芝加哥緊急管理與傳播辦公室(The Chicago office of Emergency Management and Communications，OEMC)與家庭支援服務局(Department of Family and Support Services)3日聯合呼籲市民，盡快做好防寒準備，並提供個人與住家安全保暖建議。

上述機構指出，應確保暖氣在家中各角落流通，最好讓水龍頭保持涓涓細水流動，防止水管凍裂，一旦發現水管結冰，千萬不要使用蠟燭或點火來解凍，而最好使用吹風機、加熱墊等工具協助水管解凍，更多相關信息，可查詢官網：www.chicago.gov/water。

芝加哥消防部門則特別提醒居民謹慎選用小暖氣，消防局說，如非必要盡量不要使用電暖器，假使一定得用，就要確認該產品是否經過UL認證，而起在電暖器周圍至少三呎範圍內，都不要放置任何易燃物品。

尤其是兒童房間的電暖器必須嚴密監控，謹防孩子將暖氣移動到床上或緊靠易燃物地點，否則後果不堪設想。

此外，消防人員呼籲，假使電暖器要使用延長線的話，該延長線應至少可容納15安培的電壓，而且不要將這類電線放在地毯下面，消防局也建議大家確認家中是否安裝一氧化碳偵測器，如果已經安裝也應測試是否功能正常，以防止家中供暖系統發生一氧化碳洩漏而不自知。

至於家中無供暖系統，或暖氣不足，以及需要尋求避寒的民眾，可撥打市政專線311尋求協助。

OEMC表示，該中心也提供協助民眾確認獨居家人、鄰居安全的服務，有需要者，可電311，或上網登記，網址：www.311.chicago.gov。