酷寒再襲芝城 低溫跌零度下 市府提醒當心水管凍裂

4日大雪過後,芝加哥地區將迎接連續多日的酷寒冰凍天氣。(蔣翊提供)

五年來降雪 最多的風雪剛告一段落,4日又有新一波風雪抵達大芝加哥 地區,接著5日開始到下周二(9日)間,氣溫將跌到華氏零下,酷寒襲擊,民眾務必留意保暖。

氣象專家指出,預測4日的降雪高度約二到四吋,雪量不如上周末風雪,不過要留意的是接下來的低溫 天氣,5日到9日間,該區都將出現華氏零度以下的酷寒天氣。

芝加哥緊急管理與傳播辦公室(The Chicago office of Emergency Management and Communications,OEMC)與家庭支援服務局(Department of Family and Support Services)3日聯合呼籲市民,盡快做好防寒準備,並提供個人與住家安全保暖建議。

上述機構指出,應確保暖氣在家中各角落流通,最好讓水龍頭保持涓涓細水流動,防止水管凍裂,一旦發現水管結冰,千萬不要使用蠟燭或點火來解凍,而最好使用吹風機、加熱墊等工具協助水管解凍,更多相關信息,可查詢官網:www.chicago.gov/water。

芝加哥消防部門則特別提醒居民謹慎選用小暖氣,消防局說,如非必要盡量不要使用電暖器,假使一定得用,就要確認該產品是否經過UL認證,而起在電暖器周圍至少三呎範圍內,都不要放置任何易燃物品。

尤其是兒童房間的電暖器必須嚴密監控,謹防孩子將暖氣移動到床上或緊靠易燃物地點,否則後果不堪設想。

此外,消防人員呼籲,假使電暖器要使用延長線的話,該延長線應至少可容納15安培的電壓,而且不要將這類電線放在地毯下面,消防局也建議大家確認家中是否安裝一氧化碳偵測器,如果已經安裝也應測試是否功能正常,以防止家中供暖系統發生一氧化碳洩漏而不自知。

至於家中無供暖系統,或暖氣不足,以及需要尋求避寒的民眾,可撥打市政專線311尋求協助。

OEMC表示,該中心也提供協助民眾確認獨居家人、鄰居安全的服務,有需要者,可電311,或上網登記,網址:www.311.chicago.gov。