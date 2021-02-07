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芝加哥華埠辛丑年遊行取消

本報芝加哥訊
冒著大風雪在中國城永活街張燈結彩，掛中國結迎新年，點亮中國城。
冒著大風雪在中國城永活街張燈結彩，掛中國結迎新年，點亮中國城。

鑒於新冠肺炎病毒流行之社區活動限制，芝加哥市政府於1月29日取消了原定2021年2月21日（星期日）舉行的第109屆芝加哥華埠農曆迎新歲遊行

當天將沒有遊行樂隊，沒有遊行隊伍和花車，沒有觀禮台，也沒有了開步或閉幕儀式。雖然遊行被取消，今年的華埠社區仍然熱烈慶祝。新年來臨，食肆和商店照常開放營業，迎接黃曆4719金牛年。

華埠社區今年農曆新年裝飾甚為精美，感謝美國福建商業聯合總會和華埠治安基金會領頭為安裝太陽能中國吉祥結籌募經費。20多商家及社團贊助了100對太陽能中國結路燈，并由福商會安排人力冒著大風雪把中國結在中國城高高掛起迎新年，廣州協會也組織了十多人冒着刺骨的寒风和险情，将大红灯笼高高挂起在芝加哥唐人街上，形成一道亮麗的風景線。中國城處處充滿節日氣氛！

是日伍家國術會，洪青體育社和余氏醒獅體育社的醒獅隊將依例為華埠社區商店拜年添旺和接利市，醒獅隊將於是日中午12時開始，自永活街24小街由南至北到舍麥路，下午1時在亞珠道由大壁畫至華埠唐人街廣場為商店賀年。因禁制令，所有儀式只在門外舉行。有意參與醒獅採青儀式商戶，請屆時預先將生菜和大吉利市放在門前。如果有任何問題，請聯系芝城華埠社區基金會或芝加哥華埠特別活動委員會，電話：312.326.5320。

圖片：冒著大風雪在中國城永活街張燈結彩，掛中國結迎新年，點亮中國城。

華埠 中國 遊行

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