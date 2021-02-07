Gold House和由美國亞裔領導的品牌一起慶祝農曆新年 支援 St.Jude Children's Research Hospital的新電商活動

請關注兒童癌症患者，若想在今年的農曆新年間支援 St.Jude，請造訪 stjude.org/lunarnewyear。

在今年的農曆新年，Gold House和一些由美國亞裔 所領導的品牌，正透過支援St. Jude Children's Research Hospital® 兒童研究及治療醫院的新電商活動一起慶祝團結、興旺和分享好運。參與這次活動的品牌正透過加入St. Jude這項目的明確的活動來傳遞好運，這項活動旨在提高人們對其挽救生命的使命：Finding cures. Saving children®（尋找治療方法，拯救孩子）的支援和關注。

從2月1日週一開始，以下美國亞裔所擁有的電子零售商將在銷售點處鼓勵大家向St. Jude Children's Research Hospital進行捐贈，參與的零售商包括：AshaPops、Asian American Girl Club、Capsule®、Covry Eyewear、Eggloo、Neuro、Nimble Made 與 Nona Lim。所有品牌均為Gold House旗下Accelerator加速經濟成功和商業代表計劃的品牌，目的是為了鼓勵美國亞裔領導者們。

廣受歡迎的企業家Apolo Ohno分享道，「Gold House一直在大力支援我們的社區，我很高興能夠支持他們在提高美國亞裔企業家知名度方面的努力。更有益的是，這項活動的好處是支持 St.Jude Children's Research Hospital在幫助結束兒童癌症 方面所做的偉大努力。」

「能與 St.Jude Children's Research Hospital合作，我們感到很榮幸。它的使命是透過其變革性的研究終結全球的兒童癌症，為下一代賦予力量。」Covry Eyewear的聯合創始人 Florence Shin說道。「透過免費分享St. Jude 所取得的突破，St. Jude挽救的每個孩子都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來挽救更多的孩子。」

St. Jude患者 Maelin-Kate的父母真正了解到了St. Jude研究的意義。Maelin-Kate在5歲時被診斷出患有一種叫做范可尼氏貧血（Fanconi anemia）的罕見血液病，他們當地的醫師將她轉介到 St.Jude Children's Research Hospital 進行臨床試驗。患有這種疾病的患者不能產生健康的骨髓或血液。如果不加以治療，這種遺傳病可能導致白血病。幸運的是，多虧了St. Jude的護理團隊，Maelin-Kate得以完全康復。

St. Jude Children's Research Hospital兒童研究及治療醫院正在引領世界理解、治療和戰勝兒童癌症和其他致命疾病的方式。它的目標很明確：Finding cures. Saving children®（尋找治療方法，拯救孩子）。它是唯一一家獲得國家癌症研究所指定的專門治療兒童的綜合癌症中心。

Gold House 是一個重要的非營利集體，由亞裔創辦者、富有創造性的發聲者以及領導者所組成，致力於團結亞裔，旨在實現更加真實的多元文化代表和社會公平。我們的企業包括鞏固亞裔之間以及與其他邊緣社區聯繫的會員制度和福利（All of Us Movement）；透過媒體支援真實的亞裔代表，以重塑公眾輿論（Gold Open、Gold Records、A100 List）；透過亞裔創業者加速經濟成功和商業代表（Gold Rush、Founder Network、Angel Network）。如需了解更多資訊，請造訪 www.goldhouse.org 或在 Instagram、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 上關注 @GoldHouseCo。