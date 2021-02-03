走向現代化 北華埠亞偕紅線將改建為無障礙車站

北華埠亞偕街紅線捷運站，將整建為最新的無障礙車站。(CTA提供)

芝加哥捷運 局(CTA) 將耗資21億元，投入「紅線與紫線現代化」項目 (Red and Purple Modernization，RPM)，此計畫主要來整修紅線和紫線兩條捷運系統，今年則以修建包括北華埠的亞偕站(Argyle)、羅倫斯站(Lawrence)、柏溫恩站(Berwyn) 和布林茂站(Bryn Mawr)等四座紅線捷運車站為目標，此整建工程預計2024年完工。

這四座地鐵站 將擴建為現代化建築，並更新鐵軌，另外按照美國殘障法案(American Disabilities Act)的標準，站內設有電梯、手扶梯和面積較寬的月台，提供殘障乘客無障礙的使用空間。

施工期間，羅倫斯站和柏溫恩站車站將於春天關閉拆除；亞偕站和布林茂站設有臨時車站給搭乘紅線的乘客上下車。

RPM主要目標為翻修林登站(Linden)和貝爾末站(Belmont)之間的紅紫兩捷運路線的基礎設施，重建紅紫兩鐵路線在貝爾末站和新港/哥尼利亞站(Newport/Cornelia)之間的鐵軌，並在豪爾站(Howard) 和貝爾末站之間裝設新的信號系統。

RPM一段長約9.6哩的軌已經有將近100年的歷史，由於使用年限將至，需要經常整修，不但費時而且延誤服務。

紅線捷運的「L線」，為芝市載客率最高的主要運輸線路，過去五年，上下班尖峰時間的乘坐率增加將近40%，依照目前的設施瓶頸，無法再增加班次，因此CTA總裁卡特(Dorval Carter) 說，RPM完工後能提供民眾更便捷、可靠、現代化的地鐵服務。

芝加哥市市長萊特福特說，公共運輸是聯絡城市的重要方式，RPM這項大計畫將使芝市能繼續提供民眾便利、可靠和可負擔的運輸網路。