大紅燈籠高高掛 芝城華埠疫情下迎牛年

華埠永活街掛上大紅燈籠。(福建商會提供)

農曆新年即將到來，儘管新冠疫情 影響許多人過節心情，但芝加哥 福建商會仍然排除萬難，在芝城華埠 掛起800個大型紅色燈籠以及200個印有「福」字的節日燈牌，商會還將在6日下午2時，在華埠停車場舉行「燃亮華埠」活動，一起點亮燈籠與燈牌，歡喜迎接牛年新春。

福建商會表示，儘管疫情波及包括華埠商家、餐館的各行各業，但相信最艱困的一年已經過去，更要打起精神迎接嶄新牛年，有鑑於此，商會今年繼續全力落實新年掛燈籠活動，投入五萬資金從中國訂購了800個燈籠與200個燈牌，並動員義工在過去五天逐一將燈籠與燈牌掛上。

義工們忙著在華埠永活街掛上大紅燈籠。(福建商會提供)

燈籠高掛範圍，包括華埠廣場、永活街、舍麥路街道，芝加哥廣州協會也在永活街一帶掛上印有「希林」字樣的紅燈籠，妝點節慶氣氛。

自己也出馬協助掛燈的福建商會會長鄭時坦表示，春節是中華民族的傳統佳節，大紅燈籠則是喜慶祥瑞的象徵，感謝會員及各界踴躍捐款，及各商家業主的積極配合，讓疫情下的華埠仍舊洋溢春節氣氛，他也提到，目前購置燈籠經費仍接受捐款，詳情可電(708)837-9792。

此外，「燃亮華埠」點燈儀式，將在6日下午2時到3時於華埠停車場舉行，該活動由福建商會、華埠治安基金會、芝加哥中文學校共同主辦，該地點為戶外空間，有興趣者可前往參加。