加快施打速度 芝加哥新冠疫苗預約網站即日起啟用

芝加哥 市2日啟動新冠疫苗 登記接種網站，即日起，所有芝加哥市民將可直接上網搜尋最方便前往的施打疫苗據點，也可在該網登記接種，網址：www.zocdoc.com/vaccine。

市府指出，這個網站的所有服務皆為免費，市長萊特福特表示，「我們的目標是讓更多市民以更快的速度施打疫苗」，她說，尤其是目前全美疫苗數量不足的情況下，與Zocdoc的合作，將可強化疫苗接種效率，也讓芝加哥更快能夠迎接復甦。

目前該網站提供市民選擇預約到AMITA醫療系統、羅許醫學院(Rush University Medical Center)、Olive Harvey College與Malcolm X College等芝加哥市立學院等地點接種新冠疫苗。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，接下來的幾周，預期收到的疫苗數量將逐漸增加，市民們可事先到新的Zocdoc網站登記，一旦疫苗抵達，就可以馬上接到通知前往接種。

市府同時鼓勵民眾，現階段仍應盡量透過主要的醫生及診所處安排疫苗接種地點與時間。

芝加哥目前疫苗施打階段為1B，凡年滿65歲及以上民眾，還有警察 消防隊、超市員工、教師等，都在此範圍。

衛生局說，這一周該市約收到四萬劑疫苗，平均每天約可施打5700位民眾。

伊利諾州衛生廳2日也公布指出，1日共有3萬2559位民眾接種，累計該州已經有超過100萬人施打疫苗，過去七天，平均單日接種數量為4萬4139劑。