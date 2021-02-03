我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

加快施打速度 芝加哥新冠疫苗預約網站即日起啟用

特派員黃惠玲/芝加哥報導

芝加哥市2日啟動新冠疫苗登記接種網站，即日起，所有芝加哥市民將可直接上網搜尋最方便前往的施打疫苗據點，也可在該網登記接種，網址：www.zocdoc.com/vaccine。

市府指出，這個網站的所有服務皆為免費，市長萊特福特表示，「我們的目標是讓更多市民以更快的速度施打疫苗」，她說，尤其是目前全美疫苗數量不足的情況下，與Zocdoc的合作，將可強化疫苗接種效率，也讓芝加哥更快能夠迎接復甦。

目前該網站提供市民選擇預約到AMITA醫療系統、羅許醫學院(Rush University Medical Center)、Olive Harvey College與Malcolm X College等芝加哥市立學院等地點接種新冠疫苗。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，接下來的幾周，預期收到的疫苗數量將逐漸增加，市民們可事先到新的Zocdoc網站登記，一旦疫苗抵達，就可以馬上接到通知前往接種。

市府同時鼓勵民眾，現階段仍應盡量透過主要的醫生及診所處安排疫苗接種地點與時間。

芝加哥目前疫苗施打階段為1B，凡年滿65歲及以上民眾，還有警察消防隊、超市員工、教師等，都在此範圍。

衛生局說，這一周該市約收到四萬劑疫苗，平均每天約可施打5700位民眾。

伊利諾州衛生廳2日也公布指出，1日共有3萬2559位民眾接種，累計該州已經有超過100萬人施打疫苗，過去七天，平均單日接種數量為4萬4139劑。

疫苗 芝加哥 警察

上一則

麻州發現5例英國變種病毒 官：疫苗可防護

下一則

亞馬遜揭曉第二總部「PenPlace」未來主義辦公樓吸睛

延伸閱讀

全球疫苗注射數量破億劑 逾6成集中在富國

全球疫苗注射數量破億劑 逾6成集中在富國
疫苗接種加快 拜登政府未來3周每周發1050萬劑

疫苗接種加快 拜登政府未來3周每周發1050萬劑
白宮急購850萬份居家快篩劑 準確率達9成、15分鐘知結果

白宮急購850萬份居家快篩劑 準確率達9成、15分鐘知結果
「疫苗獵人」守株待兔 蹲點卡位搶打剩餘疫苗

「疫苗獵人」守株待兔 蹲點卡位搶打剩餘疫苗

芝加哥公校今明續上網路課 盼「冷靜48小時」後達共識

芝加哥公校今明續上網路課 盼「冷靜48小時」後達共識
芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變

芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變

熱門新聞

在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀