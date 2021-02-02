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「第五階段」路遙遠 麥克米克展覽中心重啟挑戰重重

特派員黃惠玲/芝加哥報導
從去年3月1日到今年1月中旬，因為疫情麥克米克展覽中心取消了187場活動。(特派員黃惠玲/攝影)
從去年3月1日到今年1月中旬，因為疫情麥克米克展覽中心取消了187場活動。(特派員黃惠玲/攝影)

受到新冠疫情嚴重衝擊的芝加哥麥克米克展覽中心(McCormick Place)，經過一年的沉寂，正積極安排今年下半年(6月1日到12月31日)的全面「復出」，不過，由於芝加哥現階段疫苗施打速度緩慢，目前已經排在行事曆上的下半年59場展覽、會議與活動，是否能夠順利推出仍挑戰重重，此外，專家並指出，儘管大型會展允許重新舉辦，人們仍不太可能像疫情前一樣大批湧入。

根據該展覽中心表示，今年下半年安排了59場活動，其中包括39場為大型展會，估計將有87萬8000人參與，也同時會帶來旅館88萬個晚上的房間住宿商機。

芝加哥旅遊局局長惠特克(David Whitaker)說，由數據顯示大家都很渴望回到會議中心舉辦活動，但市府仍希望以最負責任的方式恢復展覽中心的運作。

麥克米克展覽中心最近在官網發佈了「展覽會場虛擬導覽」的影片，主要介紹該中心的各項防疫措施，包括每個會議期間，會議所在地都會保持30分鐘空檔，讓清潔人員可以進入徹底消毒，展場中的通道都改成單向，避免人群接觸等。

然而被視為防疫最關鍵的疫苗接種，速度卻不如旅遊與展覽活動業預期，已經讓相關行業陷入困境。

從去年3月1日到今年1月中旬期間，麥克米克展覽中心共取消了187場活動，展覽中心發言人麥卡弗蒂(Cynthia McCafferty)說，這些活動原本預計會帶來高達16億的消費，參加人數約有200萬人。

伊州就業廳統計指出，過去一年中，該州的休閒與酒店行業共裁減了19.8萬個職位。

儘管芝加哥即日起已經放寬到「經濟重啟第四階段」的防疫，但依據伊州州長普立茲克提出的「五階段經濟重啟計畫」，要重新開放展覽中心，必須在疫苗廣泛施打的「第五階段」才能允許，目前芝城才剛開始1B階段的疫苗接種，而且受到疫情配送數量未如預期影響，施打速度恐再次拖延，未來展覽中心要恢復舉辦會展，仍具相當挑戰。

疫苗 芝加哥 疫情

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