伊州10年流失24萬人口 9郡居民反而逆勢增長

伊州肯德爾郡過去10年的人口增長幅度居全州之冠。(肯德爾郡森林保護局臉書)

根據芝加哥 都會區計畫單位 (Chicago Metropolitan Agency for Planning，簡稱CMAP) 統計，儘管伊利諾州過去10年的人口流失，但卻有九個郡的人口數逆勢成長，其中包括四個位於芝加哥附近的郡縣，即肯德爾郡(Kendall county)、肯恩郡(Kane county)、威爾郡(Will county)和杜佩琪郡(DuPage county)。

數據顯示，伊州 在過去十年來人口數逐漸流失，美國人口普查局(U.S. Census Bureau)估計，從2010年到2020年期間，伊州的人口流失率為1.89%，有24萬3000多州民遷離，在全美僅次於西維吉尼亞州 。

芝加哥地區總人口約850萬，在2010年到2019年間有0.05%(4279人)的居民搬走；同一時期，杜佩琪郡人口成長0.28%，共增加2575個居民；威爾郡成長1.06%，增7207人；肯恩郡成長1.82%，增加9502人；伊州人口成長最多的為肯德爾郡，成長率6.65%，增加7860人。

CMAP主管阿雷曼(Erin Aleman)表示，芝加哥都會區的人口成長停滯，長期對整個都會地區和附近區域的人口成長，都會帶來不良影響。

北伊利諾大學(Northern Illinois University)政府研究中心的資深專員哈爾格(Brian Harger)說，伊州失去的人口多半是已進入職場一段時間或剛開始工作的年輕人，哈爾格表示，留住人口與吸引企業入駐來提供工作機會相輔相成。

有鑒於此，阿雷曼說，想留住居民，要眼光放遠進行都市化，尤其需審視交通與大眾運輸規劃，讓居民可以便利搭乘巴士到達工作地點。

此外，新冠疫情期間民眾日常生活非常仰賴物流系統，因此應確保貨物運輸順暢到達各城鄉區。