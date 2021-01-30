輕縱累犯害死無辜少女！ 芝郊區市長要求檢察官下台

12歲的羅彬森20日搭乘父親的車輛時，遭酒駕的雷格拉多撞死。(abc視頻截圖)

一名加哥南郊橡樹草坪市(Oak Lawn)的12歲女孩，日前遭一名有九次前科紀錄的酒醉男子駕車撞死，車禍 發生時，該男子才剛獲保釋出獄，該市市長布瑞(Sandra Bury)表示，庫克 郡伊利諾州檢察官福克斯(Kim Foxx)必須下台，以示對輕縱累犯造成無辜少女喪生負責。

不幸車禍喪生的女孩羅彬森(Cire Robinson)20日晚間坐在父親駕駛的車中，遭一名酒駕男子開車迎頭撞上，經送醫急救無效，警方指出，肇事者為27歲的芝加哥居民雷格拉多(Daniel Regalado)，這名男子事後接受警方酒精檢測 證實過量飲酒。

庫克郡法院紀錄顯示，雷格拉多於致命車禍前，身上至少背負三項重罪起訴，目前在保釋候審期，其中包括2019年8月犯下「使用武器嚴重攻擊最」，2018年7月「在橡樹公園市隨意開槍罪」，檢察官20日以「過失殺人」罪起訴，法官裁定其保釋金50萬。

「這種累犯屢屢輕易獲得保釋，令人憤慨」，布瑞嚴厲指責福克斯辦公室，並批評庫克郡的法律體系，已經轉向「更關心罪犯而不是無辜受害者」。

「福克斯必須下台，你背叛了公眾的信任，應該立刻辭職」，布瑞說，因為福克斯讓一個12歲的小女孩，平白無故送命，「她是被一個不該上街的人所殺害」。

布瑞說，雷格拉多這種累犯早就應該提高保釋金額，不能讓他輕易回到社區、回到街頭。

福克斯辦公室：由法官裁決而非檢察官

對於布瑞的說法，福克斯辦公室回應，決定保釋金高低以及是否該讓嫌犯獲得保釋回到社區，是法官裁決而非檢察官。