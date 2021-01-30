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暴風雪周末再襲 芝城積雪最高會到8吋

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
民眾才剛清除上波降雪，氣象局預測，30日、31日又有暴風雪來襲芝加哥，累計降雪最高可達八吋。(特派員黃惠玲/攝影)
民眾才剛清除上波降雪，氣象局預測，30日、31日又有暴風雪來襲芝加哥，累計降雪最高可達八吋。(特派員黃惠玲/攝影)

大雪又要來了！國家氣象局29日發出最新天氣預測表示，周末又有另一場暴風雪侵襲中西部，累積降雪將達到八吋，包括伊利諾州北部、威斯康辛州南部以及印第安納州西北部都在這波風雪範圍內，預計30日晚間到31日雪勢最大。

氣象專家蘇立文(Casey Sullivan)表示，芝加哥地區的這波降雪將從30日開始，估計到當天晚間，伊州北部積雪會達到四到八吋，31日清晨則變成飄雪，她也提到，「此時下雪與往年情況相似」。

根據紀錄，最令人難忘的芝加哥1月底暴雪，應該是在2011年1月31日，當時持續的降雪，還有時速最高達每小時70哩的冷冽強風，導致成百上千車輛駕駛，被迫在湖濱大道「棄」車逃生，當年這場風雪還造成8萬4000個芝加哥居民停電，所有公立學校也因此停課兩天。

她提醒，30日最高溫約華氏30多度，不算太冷，但預測30日降雪又濕又重，加上強風，道路能見度不佳，如非必要，盡量不要開車出門。

大芝加哥區25日、26日才降下今年入冬以來的大雪，各地累積雪量在四到六吋間，部分地區甚至高達八吋，還好過去兩天氣候轉好，許多住戶都已經趁機掃除車道、人行道積雪。

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