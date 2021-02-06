大芝加哥地區華僑華人聯合會 成功舉辦云端講座：解讀拜登移民新政

華聯會主席鄭徵（右上），王志東律師（右下），黃正東律師（左下）在云端講座向大家解讀拜登移民新政。

美國新任總統拜登 於1月20日就職第一天即提出新的移民改革法案，該法案涉及對親屬移民、工作移民、學生簽證以及無身份人士等移民政策的重大變化。大芝加哥地區華僑華人 聯合會日前成功舉辦云端講座，邀請芝加哥資深大律師王志東與黃正東就拜登移民新政做出解讀。

當天的講座由華聯會主席鄭徵主持，在線收聽和參與的人數近600人。王志東與黃正東律師分別介紹了拜登總統針對移民問題頒布的總統令，以及提出的移民改革方案。兩位講座嘉賓還就華人社區關心的問題，做出了詳細的解答。

黃正東律師表示，拜登提出的移民改革包含兩個方面，一個是立即實施的行政令，另一個是等待立法程序的移民法改革方案。黃正東指出，雖然拜登的移民改革法案涉及到多項重大改革，但在沒有得到美國國會批准前，還只是一個提案。

黃正東律師還介紹，拜登政府下令立即執行的移民政策包括暫停驅逐出境100天，維持并加強“暫緩遣返滯留兒童計划”(DACA)，無限期停止美國南部邊境緊急狀態和用於邊境牆修建資金，以及關於修訂民事移民執法政策和優先事項的行政命令等。

而拜登的移民改革法案中包括的主要內容有，為非法移民 提供獲得合法身份的途經，對家庭移民和職業移民做出改革。而黃正東律師表示，目前眾議院民主黨僅有微弱優勢，參議院兩黨席位相同，拜登提出的改革法案能否通過，目前還是未知數。

王志東則表示，拜登移民改革法案中最重磅的內容為向非法移民提供了獲得合法身份的途經。他表示，如果法案通過了，將為1100萬-1500萬非法移民提供合法入籍的途經。

王志東還指出，另一個對華人有深遠影響的改革方案為取消職業移民綠卡的國別限制。目前，職業類型綠卡的中國申請者要面對漫長的排期等待，而一旦法案通過將消除漫長的移民等待時間。

王志東還表示，作為移民群體的在美華人，應該支持對移民利好的法案。即便法案會為部分非法移民提供合法身份，但也會讓合法移民途經更加暢通。在美華人無論是否可以從該法案中直接受益，都應該支持美國移民的進一步開放。