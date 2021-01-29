我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

剷雪不小心會傷身 專家教招可防範

記者陳曼玲╱綜合報導
底部有釘子的鞋套，可以套在鞋子上增加抓地力，防止在冰上滑倒。(記者陳曼玲╱攝影)
底部有釘子的鞋套，可以套在鞋子上增加抓地力，防止在冰上滑倒。(記者陳曼玲╱攝影)

大芝加哥地區進入雪季，專家提醒民眾剷雪前留意保暖，且應穿著合適衣服，並使用符合人體工學的雪剷，避免因為剷雪造成脊椎或背部受傷。

研究運動傷害20年的密爾沃基市(Milwaukee)馬奎特大學(Marquette University)運動科學系教授杭特(Sandra Hunter)說，剷雪速度太快、姿勢不當、時間太長，都容易拉傷背部肌肉、扭到腰，或是造成脊椎骨頭疼痛。

她提出多項剷雪時的建議：

─不要心急一次把雪剷完，先剷一部分，使車子能開出車庫，之後再慢慢完成剷雪。

─根據天氣預報，下雪前就先灑鹽，可減少積雪。

─剷雪也是一種運動，開始前應暖身，原地上下開合跳(jumping jacks)很有幫助。

─穿適合在冷天運動的衣服。

─使用較輕、符合人體工學的雪剷來清除積雪。

─剷雪時盡量用推的動作，避免將積雪剷了抬起來，如果一定要抬雪，記得彎曲膝蓋，縮緊腹部肌肉，用腳的力量把雪往上剷起起，不要扭轉腰背把雪甩出，否則容易傷害脊椎。

─剷雪途中要休息、喝水，以防身體過熱或脫水。

杭特還提到，有人在剷雪時會心臟病發作，因此要注意徵兆，例如出現呼吸急促、胸部痛，或是左手臂下方疼痛，就要休息，不要堅持繼續剷雪。

走在積雪路面或冰上時，特別是透明薄冰(black ice)上容易摔倒，因此務必走路時腳步要踩穩，且小步走，兩腳距離打開寬一點，降低重心；有些人乾脆穿上底部有釘子的鞋套，套在鞋子上增加抓地力，也是結冰地面或雪地上防止滑倒的有效方法。

肌肉 心臟病 雪季

上一則

新州參議會提案：保險公司不得拒絕器捐者投保

下一則

準勞工部長偉殊財產曝光：一些資產和兩筆貸款

延伸閱讀

查舞弊？查杭特？ 巴維理：不會指派特檢

查舞弊？查杭特？ 巴維理：不會指派特檢
「白宮忠心騎兵」… 代理司法部長羅森會派特別檢察官調查杭特？

「白宮忠心騎兵」… 代理司法部長羅森會派特別檢察官調查杭特？
卸任前出招… 川普促司法部設特別檢察官 調查杭特拜登

卸任前出招… 川普促司法部設特別檢察官 調查杭特拜登
川普秀辭呈 司法部長巴維理聖誕節前走人

川普秀辭呈 司法部長巴維理聖誕節前走人
逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」

逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」
兒子杭特被查稅 拜登的弟弟也遭犯罪調查

兒子杭特被查稅 拜登的弟弟也遭犯罪調查

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…