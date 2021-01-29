剷雪不小心會傷身 專家教招可防範

底部有釘子的鞋套，可以套在鞋子上增加抓地力，防止在冰上滑倒。(記者陳曼玲╱攝影)

大芝加哥地區進入雪季 ，專家提醒民眾剷雪前留意保暖，且應穿著合適衣服，並使用符合人體工學的雪剷，避免因為剷雪造成脊椎或背部受傷。

研究運動傷害20年的密爾沃基市(Milwaukee)馬奎特大學(Marquette University)運動科學系教授杭特(Sandra Hunter)說，剷雪速度太快、姿勢不當、時間太長，都容易拉傷背部肌肉 、扭到腰，或是造成脊椎骨頭疼痛。

她提出多項剷雪時的建議：

─不要心急一次把雪剷完，先剷一部分，使車子能開出車庫，之後再慢慢完成剷雪。

─根據天氣預報，下雪前就先灑鹽，可減少積雪。

─剷雪也是一種運動，開始前應暖身，原地上下開合跳(jumping jacks)很有幫助。

─穿適合在冷天運動的衣服。

─使用較輕、符合人體工學的雪剷來清除積雪。

─剷雪時盡量用推的動作，避免將積雪剷了抬起來，如果一定要抬雪，記得彎曲膝蓋，縮緊腹部肌肉，用腳的力量把雪往上剷起起，不要扭轉腰背把雪甩出，否則容易傷害脊椎。

─剷雪途中要休息、喝水，以防身體過熱或脫水。

杭特還提到，有人在剷雪時會心臟病 發作，因此要注意徵兆，例如出現呼吸急促、胸部痛，或是左手臂下方疼痛，就要休息，不要堅持繼續剷雪。

走在積雪路面或冰上時，特別是透明薄冰(black ice)上容易摔倒，因此務必走路時腳步要踩穩，且小步走，兩腳距離打開寬一點，降低重心；有些人乾脆穿上底部有釘子的鞋套，套在鞋子上增加抓地力，也是結冰地面或雪地上防止滑倒的有效方法。