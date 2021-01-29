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簡訊要求提供身分證 新型失業詐騙莫上當

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華裔Alice收到來自IDES的簡訊通知，要求提供真實身分證資料。(Alice提供)
華裔Alice收到來自IDES的簡訊通知，要求提供真實身分證資料。(Alice提供)

伊利諾州失業救濟詐騙案已累計高達百萬件，伊州就業廳(IDES)28日表示，近日收到許多民眾舉報，從手機收到來自就業廳的簡訊，要求提供「真實身分證」(real ID)的資料，以確認就業金發放，就業廳警告，此為新型詐騙，收到簡訊者千萬不要提供個人信息。

就業廳代理局長李查德斯(Kristin Richards)說，就業廳從來不會向失業金申請者送任何簡訊確認身分，凡收到IDES簡訊者，絕對不要點擊其中連結，更不要填寫任何個人信息。

27日上午也收到此詐騙簡訊的華裔民眾Alice說，該簡訊是以IDES的名義發出，內容寫著「你的駕照必須符合我們的最新標準，請點擊網站，填寫真實身分信息」，Alice表示，她從來沒有申請過失業金，不知道為何要提供資料，為了確認是否遭詐騙，她還打了IDES的詐騙舉報電話解開疑慮。

聯邦政府要求各州必須在今年10月1日前，依照「真實身分法」(Real ID Act)，為所有州民更換新版駕照及州民身分證(state ID)，否則持用舊版駕照或州民證者，將無法進入聯邦機構，也無法作為搭乘國內班機的身分證明。

李查德斯表示，詐騙份子主要是想藉網路獲取受害者的個人信息，然後將取得的個資去申請失業救濟。

失業詐騙在伊州已經氾濫成災，就業廳統計顯示，從去年3月1日到1月20日間，伊州已經查獲多達96萬2000件失業詐騙。

IDES提醒，凡收到失業詐騙簡訊者，千萬不要提供社安號、地址、出生年月日等個資，此外，就業廳說，該機構也不會主動撥打電話給失業申請者，要求提供個人或銀行信息，請民眾不要上當。

詐騙 就業 駕照

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