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「我夢見婆婆」3台裔二代攜手打造故鄉回憶

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
「我夢見婆婆」童書封面。(金立葳提供)
「我夢見婆婆」童書封面。(金立葳提供)

「我多麼希望能伸手越過海洋，把婆婆緊緊抱住」，金立葳(Livia Blackburne)在她甫出版的「我夢見婆婆」(I dream of Popo)童書中，寫下自己對遠在地球另一端的外婆生病時的憂心。

這樣的焦慮心情，也正是無數因為疫情無法返鄉探親華人的心情寫照，新冠疫情前，許多華人第一代移民經常利用寒暑假帶孩子返國探親，不僅是出於對故鄉親人的思念，也盼望將華人文化傳承給在美國長大的下一代，然而疫情爆發後，回到家鄉變得日益困難，尤其當遠在地球另一端的親人生病，卻不能回去格外讓人煎熬。

金立葳是華裔第二代，出生在台北的她由外婆照顧直到5歲才跟父母搬到新墨西哥州定居，她說，小時候常回台灣探親，來美後英文越說越好，中文卻漸漸淡忘，如她書中所寫：「那些遺忘的中文像井底的魚，看得到但抓不到」。

金立葳平時常讀童書給她四歲女兒聽，因此想到應該把自己與親人的童年記憶寫下來跟孩子分享。

金立葳就讀哈佛大學生化科技系，之後還取得麻省理工學院(MIT)認知神經科學博士，在研究所時，開始寫起奇幻小說排解課業壓力，2014年拿到博士後正求職同時，她出版了第一本小說「Midnight Thief」，該書獲得2015年紐約時報最佳暢銷書，自小喜愛寫作的她受到鼓舞，也決定走上全職寫作之路，現在主要撰寫有關腦部與心理學的文章。

「我夢見婆婆」的插畫出自郭香宜(Julia Kuo)，台裔第二代的郭香宜在洛杉磯長大，四歲時曾搬回台灣一年，她畫筆下的台灣事物，勾起許多台灣移民共同的記憶，像是大同電鍋、小黃計程車、阿公騎著摩托車載孫子等。

郭香宜在聖路易斯市華盛頓大學(Washington University in St. Louis)主修商業與藝術，11年前父母搬回台灣，之後她也有機會時常回台探親，她正在繪製一本有關攀岩運動的書籍。

也是台裔第二代的徐康妮(Connie Hsu)為香檳伊大新聞學碩士，她擔任婆婆一書的編輯，她說，金立葳的文字優美精鍊，喚起有同樣成長背景者的許多童年回憶，她希望讓自己的孩子因此更認識她父母的家鄉。

為了追求寫作的夢想她目前居住紐約，她說，非常喜歡出版社的工作，希望將來能出版更多亞裔作者的書籍。

「我夢見婆婆」一書的作者金立葳(上右一)、繪者郭香宜(上左一)、編輯徐康妮(下)...
「我夢見婆婆」一書的作者金立葳(上右一)、繪者郭香宜(上左一)、編輯徐康妮(下)。(視頻截圖)

台灣 疫情 華人

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