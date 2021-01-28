芝教師恐罷工 學生返校希望渺茫

芝加哥教師工會(CTU)投票決議，如果芝加哥公立學校系統(CPS)無法同意工會提出的確保健康安全返校條件，工會將從28日起罷工 ，這也將是距離該工會15個月前連續11天罷工後，第二度以罷工作為談判手段要求CPS同意工會條件。

截至27日晚間6時，雙方都仍未達成協議。

芝加哥教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)說，芝公校 必須確保校舍通風、幹淨，且增加足夠的檢測 及防護用品，教職員且要優先接種疫苗，才同意返校。

CPS執行長傑克遜回應表示，教師要排在老人、一線醫護工作者、必要行業如超市員工等之前接種疫苗，不符合防疫指南。

CTU所有成員從28日起繼續留在家裡上班，CPS表示，如教師未按規定返校，將鎖住其網課平台帳號，同時不支付薪資，教師將因此無法遠距教學，等同罷工。

工會的行動間接迫使於早已於11日返校上課的3000名學前班及特殊教育班學生，再度停止校園實體課程，重新回家上網課。

CPS27日緊急暫停了當天課程，並向工會提出增加病毒檢測次數、提高防疫標準及全力推進教師疫苗接種等方案，但到本報截稿時間為止，未獲工會同意。

傑克森説，會繼續與CTU協商，原定2月1日起讓約七萬名幼稚園到八年級選擇返校上課學生回到教室的計劃不會改變。

芝加哥市市長萊特福特指出，公校返校上課的時間，之前已因為疫情及教師工會要求拖延多次，從去年3月25日公校停課至今約10個月期間，CPS一直與工會協商返校的可能性，也提出多項安全防疫措施，但均遭工會否決。

萊特福特說，教師提出優先施打疫苗的要求，市府已經積極安排中，預計2月中旬展開，公校也將每個月一次的病毒檢測，增加到每個月兩次，同時也將讓部分確診率較高的學校學生，至少一個月接受一次檢測，無奈這些配合措施，仍遭工會拒絕。

一些支持教師工會的家長表示，新冠病毒會致死，不需急於一時回到教室上課，而反對工會罷工的家長則說，工會有長達10個月時間來處理校園防疫安全問題，且每個人都很清楚網課不是對孩子教育最佳方法，教師們選在此時罷工，令人沮喪。