TOP 0.5%，黃正東律師第四次獲“超級律師”殊榮

黃正東律師第四次獲 TOP 0.5%“超級律師”殊榮。

芝加哥 著名華裔律師、大成律師事務所高級合伙人黃正東律師（John Huang），入圍2021年度伊利諾伊州超級律師榜單，這是黃正東律師第四次獲“超級律師”殊榮。這個堪稱美國 律師業界的奧斯卡獎，全美各州每年僅有0.5%的優秀律師符合資格。據悉，“超級律師”的評選標准十分嚴格，以全美持牌律師的業績為主，包括70多個法律服務領域的官司結案成功率，法律服務成交量等，從業資質、行業聲望、社會公益貢獻也是超級律師榮譽的重要評選標准。

從業近30年黃正東律師，武漢大學碩士學位，耶魯大學法學博士，持伊利諾伊州、紐約州律師執照，大成（芝加哥）律師事務所負責人。黃正東律師為客戶提供專業、高效的法律服務，在業績、行業聲望方面表現卓越，獲得美國律師界的各項殊榮與褒獎。這是大芝加哥地區華人 社區的驕傲。

此外，在2019年黃正東大律師還曾獲得“美國優秀律師”（Premier Lawyers of America）頒發的“終身成就獎”。該律師界評選機搆對全美140萬從業律師的資質、業績與社會聲望進行綜合評比，僅有1%的律師能獲得“美國優秀律師”稱號，其中能獲得“終身成就獎”殊榮（Lifetime Achievement Award）的律師人數更少。

黃正東律師所代理的客戶包括跨國公司，外商投資公司及個人。黃正東律師在法律服務事業取得卓越成就的同時，還熱心社會公益，促進芝加哥華人社區的繁榮發展，促進中美經貿合作與友好交流。黃正東律師兼任芝加哥湖北同鄉會會長，并擔任大芝加哥華僑華人聯合會（CAAGC），美國華人科學家工程師專業人士協會（ACSE）等華人社團的法律顧問。

黃正東律師1991年起在美國執業，近三十年來他在工作簽證、投資移民、親屬移民等移民法領域，公司并購、金融投資、國際貿易等商業法律服務，各類商業訴訟、民事訴訟，以及遺產信托、遺產規划等領域均取得了杰出成就與優秀的行業聲望。