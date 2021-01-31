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給一百個贊美國福建商業聯合總會冒著大風雪掛中國結迎新年，點亮中國城！

本報芝加哥訊
冒著大風雪掛中國結迎新年，高高的階梯，承載著福州鄉親對僑胞的關愛之情！
冒著大風雪掛中國結迎新年，高高的階梯，承載著福州鄉親對僑胞的關愛之情！

美國福建商業聯合總會日前在會長鄭時垣，副會長黃暉的帶領下，與多位會員冒著大風雪在中國城永活街張燈結彩，掛中國結迎新年，點亮中國城。高高的階梯，承載著福州鄉親對僑胞的關愛之情！讓大家在歡樂的氣氛中過新年，也為繁榮僑社，弘揚中華文化貢獻力量。有心人把他們當天在中國城永活街掛中國結的圖片在朋友圈轉發，大家都認為要給美國福建商業聯合總會一百個贊！

近年來，美國福建商業聯合總會在每年的中國新年前都會在中國城掛燈籠，安裝彩燈，今年掛中國結，他們出錢出力，還十分低調。今年更冒著嚴寒為中國城裝點，實屬不易，值得大家敬佩！

美國福建商業聯合總會創會宗旨是為廣大會員、同胞，特別是從事中餐業的福建鄉親們提供一個資訊交流平台，整合資源、互相幫助，共同促進工商業發展，為推廣中餐文化、促進中美經貿合作而努力。福建商會也是一個開放性的組織，歡迎各界僑社先進加入，大家共同努力，促進商業發展與中美經貿友好合作，有關美國福建商業聯合總會更多詳情，可瀏覽：www.fbausa.org。

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