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美中地區最具規模華資超級市場辦年貨 88超市不要錯過

本報芝加哥訊
辦年貨不要錯過88超市喔！
辦年貨不要錯過88超市喔！

美中地區最具規模華資超級市場，位芝加哥華埠 以西，不到2分鐘車程，是芝加哥目前唯一簇 新商業圈，集吃、喝、玩、樂、購物一體，假日新年，是一個不可多得購物場所，也標誌著華人貢獻芝加哥又一里程碑。新年將至，辦年貨，88不要錯過！

佔地8万平方呎，座落30萬平方呎天一廣場內的88超級市場，有一個極為舒暢，舒適購物空間，沒有購物塞車煩惱，裡裡外外都有極寬闊走道，供客人舒適購物。88超級市場更有大型停車場，可供數百車輛同一時间購物，完全沒有爭車位購物煩惱。

88超級市場除了供應四時瓜菜、蔬果，各類新鲜豬、牛羊肉外，還有許多游水海鮮，及世界各地華人喜好的糧油雜貨等等供選擇。超市設備各式自助美食，燒臘，麵包糕點及日本、韓國美食供應。

佳節其間，88超級市場又特別凖備了多種賀年禮物卡供客人送禮，禮物卡分50元，100元及200元多種，多買多折扣。買50元禮物卡，即送5元；100元即送10元及200元，即送20元，十分划算。

88超級市場7天營業，自早上8:00至晚上8:00，位於2105 S. Jefferson St., Chicago IL 60616, 電話查詢:312-929-4926。(伍亦虹)

芝加哥 華人 華埠

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