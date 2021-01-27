拜登移民法 律師：全盤過關很難

王志東(右上)、黃正東(左下)在華聯會主席鄭征(左上)主持的雲端會議中，解讀拜登移民法，右下為華聯會理事長汪興無。(視頻截圖)

拜登移民 改革法公布後，引起華裔社區高度關注，華裔律師及華人社團紛紛推出座談解析，移民律師肯定該法案的改革方向正確，但都坦承「實際操作難度很大」，主要因為該提案目標為更改現行移民法，新的法律需通過參眾兩院層層審核，路途艱難，移民律師一致指出，「努力推動通過法案中部分條款的機率，會比全數過關的可能性高很多」。

包括律師周東發主持的「名律議案廳」、芝加哥華人華僑聯合會等，都針對移民改革法推出雲端座談，邀請律師程紹銘、王志東、黃正東與會深入講解介紹。

在上述兩場座談都擔任主講員之一的王志東表示，1986年美國落實大赦，讓成千上萬無證移民就地合法同時，也將「嚴格把關邊境」列入必須同時施行的政策，然而至今把關邊境部分並沒有做到，這也是歐巴馬任職總統八年間，雖多次推動移民改革法卻無功而退的主要原因之一，他預料拜登剛提出的改革法案，也會受到重重阻礙。

王志東分析，新版移民法可能的兩大發展：

●由於在由民主黨主導的眾議院方面問題不大，但兩黨勢均力敵的參院 阻礙則可預見：因此該提案首先要面臨的就是，根據參院規定，一旦發生阻撓議事的「費力把事拖」(filibuster) 狀況時，參院共100個席次中，需有超過3/5(60票)「絕對多數」的同意，才能依法終結討論，進入全院表決，過程費時且困難。

●單獨過關機率低，可能與聯邦預算案綑綁後闖關部分條款：此種可能性有跡可尋，包括1996年移民法進行改革時，是與97年預算案綁在一起才過關。

移民律師均指出，拜登版本的移民法案除了讓2021年1月1日前落戶美國者均能有機會取得合法身份外，也計畫將職業移民最大的阻礙「排期」解決，依據提案，新政府計畫把各國的名額限定數目廢除，大幅縮短等待時間。

至於是否增加H-1B工作簽證的名額？王志東表示，新版移民法提案並未見取消名額限制，但可以預見的是，新政府接下來將會逐漸放寬審核。

還有民眾非常關切政治庇護者的權益，王志東指出，根據新法案，已申請政庇，但案件還未送至移民法庭者，應該可以選擇對自己最有利的方法申請綠卡，不過，律師提醒，現在討論移民法細節，仍舊言之過早。