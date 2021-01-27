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上限25人來了79人 芝商家違規遭停業

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥市的餐館堂食與室內消費人數才於23日放寬，儘管大部分餐廳與商店都遵守規定，卻仍有商家違規舉行大型派對，芝加哥商務與消費者保護局公佈，這家同時讓79名顧客進入的業者，是名為「The Drip G」(5529 W. Chicago Ave.)的藝廊，市府已勒令該地點停業，並開出罰單。

商務與消保局提醒，芝加哥目前的防疫為一級(Tier 1)，只能允許餐廳、酒吧讓開放25%的客容量或最多25人入內用餐或消費，該局局長艾斯卡瑞諾(Rosa Escareno)呼籲，所有餐廳與其他商店，都必須依照現行的防疫規定，確保顧客與員工的安全。

該局表示，剛重開堂食的23日與24日，該局共進行了69件違規調查，其中只有一家違規受罰；從去年3月至今，商務與消保局已經調查了8236件違反防疫規定的投訴，其中有417家都收到罰單。

芝加哥市衛生局26日表示，該市的旅行令這周未做任何變動，包括從華府、波多黎各以及48個州等列為「紅區」處進入芝加哥的旅客，都必須出具72小時內的新冠病毒檢測陰性證明，或自行居家隔離10天後，才能在芝加哥市自由活動。

全美唯一的「黃」州為夏威夷州，從該區進入芝城者，則不需要出具檢測證明，也不用居家隔離。

伊利諾州衛生廳數據顯示，該州26日新增確診數為3667例，累計確診110萬8430個，死亡新增87名，累計死亡人數1萬8883名。

芝加哥 防疫 檢測

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