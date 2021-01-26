我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

伊州320萬居民 即起可接種疫苗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州州長普立茲克(前右)宣布首座大型社區疫苗施打中心啟用。(州長辦公室直播截頻)
伊利諾州州長普立茲克(前右)宣布首座大型社區疫苗施打中心啟用。(州長辦公室直播截頻)

伊利諾州即日起施打疫苗進入1B階段，包括必要行業人員將均可接受新冠疫苗施打，亞馬遜、Aldi等一些大型公司則正準備在公司內設置疫苗站為員工接種；此外，州長普立茲克與庫克郡郡長普瑞科溫可25日共同宣布第一座大型社區接種中心啟用，並將陸續推出更多由國民兵協助施打的大規模據點。

根據州府指出，伊州有130萬名必要行業員工符合1B階段疫苗接種，60歲及以上長者則有190萬人。

普立茲克於芝城西南郊提尼利公園市(Tinley Park)會議中心成立的施打中心表示，伊州新冠肺炎病毒官網已經將所有疫苗施打地點、施打登記、施打資格列入，網址為：https://reurl.cc/zbWz7p。

華格林、Jewel-Osco及沃爾瑪連鎖藥局，即日起也接受符合1B資格公眾上網登記施打疫苗。

他提醒符合資格施打疫苗的居民，所有接種都必須事先預約，不接受到場排隊接種，由於此階段施打人數眾多，因此可能很多人都無法立即預約到施打時間，他希望大家有耐心等待，並定期到州府疫苗官網查詢最新情況。

普立茲克說，在等待疫苗施打期間，每個人都仍應做好防疫，戴口罩、勤洗手。

普瑞科溫可說，繼首座社區施打中心啟動後，26日起還陸續會有五座社區施打中心於庫克郡推出，她說，目前該郡已經進入1B階段施打，凡65歲及以上長者、超市員工、教師、警察與消防人員、食品製造廠工人等，均在接種範圍內，欲登記施打或查詢相關信息者，可到庫克郡疫苗官網：https://vaccine.cookcountyil.gov/，或撥打疫苗熱線：(833)308-1988。

由於有多達60萬人符合庫克郡1B接種資格，因此普瑞科溫可呼籲大家耐心等待，因為現階段疫苗供應數量遠遠不足需求。

芝加哥市方面，衛生局局長亞瓦迪表示，市府鼓勵大多數符合接種資格居民，透過平日就診的醫療機構或連鎖藥局打疫苗，衛生局也推出了登記網站，市民可以上網填寫資料後，等到衛生局人員通知是否可以施打，網址為：https://covidcoach.chicago.gov/。

疫苗 庫克 伊州

上一則

「少年諾獎」李方舟 挑戰解決環境問題

下一則

北維州首見新冠變種確診 患者無旅行史

延伸閱讀

首座接種中心啟用 320萬伊州居民可打疫苗

首座接種中心啟用 320萬伊州居民可打疫苗

民調：逾四成紐約市民仍猶豫是否接種新冠疫苗

民調：逾四成紐約市民仍猶豫是否接種新冠疫苗
疫苗供應不足 紐約市府延遲開放三大接種點

疫苗供應不足 紐約市府延遲開放三大接種點
紐約疫苗供不應求 聯邦無法增加供給

紐約疫苗供不應求 聯邦無法增加供給
CDC主任坦承：全美疫苗量不足 3月底才會增量

CDC主任坦承：全美疫苗量不足 3月底才會增量

熱門新聞

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

2021-01-21 11:04
波士頓退伍軍人醫院冷藏庫插頭被人拔掉，1900劑Moderna 疫苗被破壞而無法使用。(歐新社)

扯！ 醫院冷藏櫃插頭被拔 近2000劑疫苗報廢

2021-01-22 13:00
王義忠博士帶領全家抗疫成功，已恢復上班。 (記者封昌明／攝影）

德州華裔一家八口七染疫 隔離後「全」癒

2021-01-19 20:51
西維吉尼亞州25歲女子奧雷安娜·邁爾斯去年12月8日槍殺五名幼子並縱火燒屋、自殺身亡。圖為邁爾斯的住宅化為灰燼。(格林布里爾郡警局照片)

為何槍殺5子 為何焚屋自盡 25歲媽咪有心魔卻無援

2021-01-23 21:18
德州女網紅Alexis Sharkey。（取自Alexis Sharkey臉書）

德州女網紅先遭絞殺再被棄屍

2021-01-20 00:27
為陳剛捐款的頁面已收到超過20萬元捐贈。(截圖自gofundme網站)

陳剛否認控罪 MIT接手辯護 社區支持捐超20萬

2021-01-22 13:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難