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伊大新學年學費凍漲 食宿費微幅調升

記者陳曼玲/綜合報導

伊利諾州大學(University of Illinois)董事會日前針對學費調整方案舉行投票，最後決定今秋入學香檳伊大(Urbana-Champaign)、芝加哥伊大(Chicago)和春田伊大(Springfield)的大一州內居民和非居民(non resident)新生學費凍漲，伊大總校長齊麟恩(Tim Killeen)表示，讓大學生持續接受高等教育，才有助於疫情後的經濟復甦。

齊麟恩說，該校自2015年到2019年對州內學生的學費從未調升，伊大原本預定在2020-2021學年根據通貨膨脹幅度，首度調漲1.8%學費，但經董事會討論，因應疫情帶來的巨大經濟衝擊，該大學系統決定繼續保持「學費凍漲」，以免增加家庭負擔。

今秋入學的各所伊大的新生學費，分別為：香檳伊大1萬2254元，芝加哥伊大1萬776元，春田伊大9502元。

根據伊州的保證學費法律，今年入學的大一新生，依照上述標準繳費，且未來就讀的四年期間學費都不會上漲。

另外，伊州大學大部分的研究所、網路課程、技職教學的學費也凍漲。

學費雖然凍漲，但這些大學的食宿費則還是做出微幅調升，其中香檳伊大從1萬1168元增加到1萬1392元，漲幅2%；芝加哥伊大從1萬1553元增加到1萬1833元，漲幅2.6%；春田伊大自2017年來首度調漲為1.4%，從1萬810元漲到1萬960元。

另外，各校視學生需要而調漲學雜費：香檳伊大一年增加26元，漲幅小於1%；芝加哥伊大一年增加28元，小於1%；春田伊大則無調漲。

伊大持續補助學生的財務需要，疫情期間也不例外，補助金額一年約2億5800萬元，自2010年以來已經增加兩倍以上。

董事會主席愛德華(Don Edwards)說，州內學生幾乎都只負擔部分的學費，低收入的州內生也有特別補助，而各大學接受財務補助的學生比例，分別：香檳伊大62%、芝加哥伊大71%、春田伊大81%。

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