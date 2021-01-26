伊州5防疫區 允許餐廳5成容客量堂食

芝加哥市餐館23日開始，允許餐館讓25%的客容量進入餐館用餐，吸引許多等不及回到餐廳品嚐美食的顧客上門。(老四川餐廳提供)

伊利諾州衛生廳25日宣布，該州西北部與中西部的第一及第二防疫 區，即日起脫離第一級(Tier 1)的防疫限制，進入入防疫規定更寬鬆的第四階段(Phase 4)，室內客容量可提高到50%或最多50人，餐館、酒吧可允許10人同一派對的聚餐；仍處於第一級的芝加哥 市，餐館雖可堂食，但客容量限25%或最高25人。

要從第一級的防疫限制進入第四階段，必須連續三天該區的新冠確診率低於6.5%，同時加護病房ICU的可使用病床率需高於兩成。

伊州依照地理位置劃分出11個防疫區，目前已經有一區、二區、三區、五區以及六區進入防疫較寬鬆的第四階段；包括芝加哥在內的11區、南郊的七區3及庫克郡郊區的10區，日前則已經從三層級防疫的第二級降到第一級；處於第二層級，也就是不准堂食階段的，還有第四區、第八區與第九區。

衛生廳25日還提到，包括度佩琪郡與肯恩郡的第八區，還有包括湖郡與麥克亨利郡的第九區，目前各項指標都符合降為第二層級防疫的標準，「如果一切按照此軌跡發展可望26日起這些區都可以降到第一級，也就是允許餐館堂食」。

三層級中的第一級防疫限制，必須連續三天確診率低於8%，且連續三天加護病房可用比率超過兩成，此外，過去10天中，有七天的醫院新冠病患人數減少。

芝加哥市23日起允許餐館恢復堂食，雖然最多只能讓25名顧客入內用餐，仍吸引不少消費者迫不及待回餐廳享用美食，華埠 地區的一些餐館也終於將堆放一旁的桌椅恢復使用，餐飲業者說，儘管戶外可以用餐，但芝加哥天氣冷，再怎麼改善取暖設備仍舊比不上在室內吃飯舒適，「希望很快可以放寬到第四階段，讓每家餐廳允許五成容客量入內消費」。