芝加哥劫車頻傳 青少年「以為只是開別人的車去兜風」

日前在芝加哥威利斯大樓前發生的持槍劫車案，全程都由大樓監視攝影機拍下。(WGN視頻截圖)

面對排山倒海的「劫車暴增」民怨，芝加哥警察 局局長布朗(David Brown)21日舉行公開說明會，發布多項警局將採取的防範措施，其中包括在每個偵察處旗下的「芝警局劫車專案小組」增加人力，目前該小組僅有九名警察成員；此外，警局也將與郊區警察單位密切合作，根據研判，近來發生在郊區的多起劫車案件都與芝市作案嫌犯有所關連。

警局統計，2021年才過了約三周，芝加哥市的劫車案件已經累計發生144起劫車案，平均每天都有6、7宗案例發生，布朗說，「情況令人憂心」，芝加哥警局21日也公布系列監視影片，其中不僅包括當街持槍劫車，還有多起嫌犯開著搶來的車輛到速食店的「得來速」車道，再從取餐窗口翻爬到店內搶劫的案件。

他提到，這些劫車嫌犯中，幾乎都是青少年，年齡最小的才只有13歲，其他大部分則介於15到20歲間，有鑑於此，加強與社區成員、青少年倡議組織合作，努力與年輕人接觸，協助他們能夠在行為上做出更好的決定，他表示，「這些工作無法由執法部門單獨完成，包括老師、家長、宗教團體等所有人必須一起提供幫助。

去年夏天曾在家門口遇到持槍劫車的芝加哥公校老師布蘭查德(Alyssa Blanchard)說，在該次事件後，她加入了防範青少年犯罪的干預組織，透過該組織，她與遭控劫車的青少年犯交談後發現，這些劫車的孩子「知道劫車是不對的」，但他們不知道犯下該罪的嚴重性，「他們以為只是開別人的車去兜兜風」，她說，與她談過話的一名青少年，甚至涉嫌多達30到40起劫車案件，「很明顯情況越來越糟」。

這名老師因此質疑檢察官與法院系統是否發揮了遏止犯罪的有效性，「警方一直在逮捕嫌犯」，雖然她也不想看到孩子被關監獄 ，但必須做些什麼來解決失控的狀況。